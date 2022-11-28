Siemens Türkiye’den 3WA açık tip güç şalterleri

Siemens Türkiye’den yapılan açıklamaya göre Zorluk derecesi artan ve daha fazla dijitalleşen altyapı ve sistemlerde arızalara karşı güvenli güç dağıtımına duyulan ihtiyaç da aynı oranda artıyor.

Bina ve tesisleri geleceğe bugünden hazır hale getirebilmek amacıyla Siemens Türkiye’nin geliştirdiği, akıllı çift işlemcili elektronik trip ünitesi (ETU) ile 3WA Açık Tip Güç Şalterleri, yapılara esneklik imkânı sunarken, haberleşme teknolojisiyle de aynı anda birden fazla haberleşme protokolünü destekliyor.

Kullanıcılar, 3WA Açık Tip Güç Şalterleri ile tesislerinde enerji verimliliğini elde etmenin yanı sıra güçlendirilmiş mekanik dizayn ve genişletilmiş yeni akım değerleri portföyü ile de siber güvenlikli üstün haberleşmenin kolaylığına erişebiliyor. 3 boyutlu online konfigürator sayesinde ise ihtiyaç duyulan teknik özelliklere sahip ürünler kolaylıkla seçilebiliyor. Kullanıcıların fabrikaya göndermeden bakımını yapabildikleri 3WA Açık Tip Güç Şalterleri, en yüksek seviyede sistem kullanılabilirliğinin yanı sıra maksimum tesis verimliliğine ulaşmakta katkı veriyor.

Alçak gerilim panosunun yeni merkezi bileşeni olacak şekilde tasarlanan 3WA açık tip güç şalterleri, aynı boyutlara ve bağlantı noktalarına sahip olduğu birçok farklı uygulamada tercih edilen 3WL’den 3WA’ya geçişlerde ek bir çalışma gerektirmeden IEC 61439 standardına uygun olarak 3WL açık tip şalter panosuna entegre edilebiliyor.

Maksimum sistem kullanılabilirliği için gelişmiş koruma fonksiyonları ve yüksek devreyi ayırma kuvveti sunan 3WA Açık Tip Güç Şalterleri, dayanıklı mekanik yapısı ve vadettiği ürün kalitesi ile zorlu koşulları bulunan çalışma ortamlardaki uygulamalarda bile performansı kusursuz şekilde sağlayabilecek şekilde tasarlandı.

3WA Açık Tip Güç Şalterleri, bina ve tesisleri geleceğe bugünden hazır hale getirmeyi mümkün kılmakta görev üstleniyor. 3WA Açık Tip Güç Şalterleri›nin özellikleri “web tabanlı konfigürator, kolay montaj ve kurulum, kompakt boyutlar ile alan tasarrufu, entegre güvenlik fonksiyonları, aksesuarları ihtiyaçlara göre sahada yenileyebilme, koruma ünitesinin (ETU) lisanlama ile teknik özelliklerinin yükseltilebilmesi” şeklinde sıralanıyor.