Siemens Türkiye’den Sepiciler Deri’ye enerji verimliliği projesi

Farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik enerji verimliliği projeleri geliştirmeye devam eden Siemens Türkiye, son olarak Sepiciler Deri’nin Enerji Verimliliği Projesi için anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda devreye alınacak projeyle Sepiciler Deri’nin elektrikten yüzde 17,2, doğalgazdan yüzde 27,3 tasarruf etmesi öngörülüyor. Ayrıca ısı geri kazanım sistemleriyle atık ısıların yeniden değerlendirilmesi mümkün olacak.

Projenin devamında enerji kaybının önüne geçilmesi için enerji izleme sistemi kurulacak. Siemens Türkiye’nin bu proje için sunduğu Enerji Performans Sözleşmesi ile hedeflenen tasarruf miktarı garanti altına alınacak.

Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Direktörü Tolga Afşin, “25 yıllık enerji servis (ESCO) şirketi kimliğimizle Türkiye’de üretim yapan farklı sektörlerden müşterilerimize, ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümler üretiyoruz. Sepiciler Deri ile başlattığımız enerji verimliliğini esas alan bu projenin sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından da önemi büyük. Firmaların sürdürülebilir hedeflerine ulaşmasında, finanstan enerjiye tüm kaynakların verimliliği ve dijital dönüşüm önemli rol oynuyor. Sepiciler Deri’ye hem enerji tasarrufu alanında hem de projeyi hayata geçirme noktasında Siemens Finansal Kiralama aracılığı ile sağladığımız finansman desteği ile önemli bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi.

"Karbon salımımızı yıl bazında 894 ton azaltacağız"

Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici ise, “Kuruluşumuzdan bu yana kaynakları en etkin şekilde kullanarak uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmayı felsefe edindik. Bu doğrultuda yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Saha çalışmaları, analiz süreci ve projenin hayata geçirilmesi ile beraber yaklaşık 1 seneyi bulacak bu proje ile belirlenen revizyon ve değişiklerle enerjiden yüzde 24,8 tasarruf ederken, karbon salımımızı yıl bazında 894 ton azaltacağız. Bunun yanında devreye alınacak Enerji İzleme Sistemi ile de elektrik, su, doğalgaz ve buhar tüketimlerimizi anlık olarak izleyebileceğiz, tüketimlerimiz tamamen kontrolümüz altında olacak.” şeklinde konuştu.