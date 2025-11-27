Siemens Türkiye’nin OSB projeleri enerji verimi ve güvenliğini katlıyor
Türkiye sanayisinin enerji altyapısında tasarruf, verimlilik ve güvenliğe odaklanan Siemens Türkiye, 4 farklı organize sanayi bölgesinde hayata geçirdiği projelerle hem OSB’lerin verimliliğini artırıyor hem de verinin nitelikli bir şekilde işlenmesini sağlıyor.
Bulunduğu bölgede kurulum aşamasında yük analizi ve simülasyonlar kullanan Siemens mühendislik ekibi, bu sayede pano ve kablo maliyetlerinde yüzde 50’ye varan oranda tasarruf edilmesinin önünü açıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında yer alan organize sanayi bölgeleri (OSB), ülke ekonomisinin üretim gücünü temsil ediyor. Bu bölgelerdeki enerji altyapısının modernizasyonu, üretim sürekliliği ve verimliliği açısından kritik önem taşıyor. Siemens Türkiye son yıllarda Gebze, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), Konya, Adana, Uşak ve Gaziantep OSB’lerinde gerçekleştirdiği projelerle bu dönüşümün öncüsü konumunda. Siemens’in dört farklı OSB’de hayata geçirdiği projeler üzerinden Türkiye sanayisinin enerji altyapısındaki dönüşümü hakkında detaylı bir değerlendirme mevcut:
Gaziantep OSB: 20 yıldır süren karşılıklı güven ve iş birliği
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (Gaziantep OSB), Türkiye’nin en büyük OSB’si olarak üretim kapasitesini hızla artırıyor ve hibrit enerji altyapısına geçiyor. Siemens Türkiye, 6. Genişleme Bölgesi’nde 500 yeni sanayi parseline enerji hizmeti verecek modern bir şebeke altyapısı kuruyor. Proje kapsamında hava izoleli, gaz izoleli ve çift baralı OG anahtarlama çözümleri, dijital koruma sistemleri, enerji otomasyon ve SCADA altyapısı, IoT tabanlı sağlık durumu izleme sensörleri ve siber güvenlik paketleri kullanılıyor.
Siemens mühendislik ekibi, proje planlama aşamasında gerçekleştirdiği simülasyonlar ve yük akışı analizleri ile inşaat maliyetlerinde yüzde 50, pano maliyetlerinde yüzde 30, kablolama maliyetlerinde yüzde 45’e varan düşüş sağladı. Bu sayede yatırımcılar ve bölge sanayicileri için daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir çözümler sunulmuş oldu. Gaziantep OSB’de kurulacak yeni sistemler, enerji kalitesinin anlık izlenmesine ve şebekenin sürekli olarak en yüksek verimle çalışmasına olanak tanıyor. Siemens’in dijital ikiz teknolojisi ile yapılan simülasyonlar, altyapının gelecekteki büyümeye de hazır hale gelmesini sağlıyor.
Uşak OSB: Verimlilik odaklı dijital hamle ile 2 milyon TL tasarruf
Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde Siemens Türkiye’nin hayata geçirdiği enerji verimliliği projesi, yıllık 2 milyon TL tasarruf sağlıyor. Gaz izoleli sistemlerin bakım gerektirmemesi, işletme ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Bu sistemler, arıza direncinin yüksek olması sayesinde enerji kesintilerini önleyerek sanayiciler için büyük kayıpların önüne geçiyor.
Siemens’in kurduğu SCADA sistemi, 96 adet dağıtım merkezinin canlı izlenmesini sağlıyor. Bu sistem, sofistike enerji otomasyonu ve koruma özellikleriyle donatılmış durumda. Uşak OSB, bu altyapı sayesinde her koşulda enerjiyi kesintisiz ve dinamik olarak tesis edebilen bir yapıya kavuşmuş durumda. Enerji dağıtım sistemini dış etkilere tamamen izole eden gaz izoleli sistemler, kompakt yapıları sayesinde inşaat maliyetlerini de yarı yarıya azaltıyor. Siemens’in sunduğu teknoloji, Uşak OSB’nin sanayicilerine daha rekabetçi bir üretim imkânı sunarken, dijital altyapı Siemens Xcelerator ekosistemi ile uyumlu çalışıyor.
Adana OSB: Kesintisiz enerji ile üretim güvencesi
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (Adana OSB), Siemens Türkiye tarafından gerçekleştirilen enerji projesi, 4. Genişleme Bölgesi’nin enerji altyapısını kapsıyor. Proje kapsamında kullanılan gaz izoleli orta gerilim hücreleri, geleneksel hava izoleli panolara kıyasla 35 yıl boyunca bakım gerektirmiyor. Bu özellik, sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerinde 7/24 kesintisiz operasyon imkânı sunarak üretim verimliliğini ve kalitesini artırıyor.
Siemens’in sunduğu teknoloji sayesinde arıza kaynaklı enerji kesintileri neredeyse tamamen ortadan kaldırılıyor. Bu durum, Adana OSB’deki sanayi katılımcılarının enerji ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılamalarını sağlıyor. Proje, bölge sanayisinin altyapısını güçlendiren ve üretim sürekliliğini garanti altına alan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
Konya OSB: Akıllı enerji dağıtımı ile sürdürülebilir üretim
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde (Konya OSB); Siemens Türkiye, 8DB10 çift baralı gaz yalıtımlı orta gerilim pano çözümü ile kesintisiz ve güvenli enerji akışı sağlıyor. Türkiye’de ilk kez bir OSB’de kullanılan bu ürün, 40 yıl işletme ömrüne sahip ve farklı hava koşullarından etkilenmeden çalışabiliyor. Siemens, proje kapsamında 115 adet 36 kV’luk orta gerilim panolarını saha montajı, kablo başlıklarının yapılması ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirdi. Bu panolar, bakım ihtiyacı olmadan kusursuz bir şekilde çalışarak enerji sürekliliğini garanti altına alıyor.
Konya OSB’nin 5. Genişleme Bölgesi’nde hayata geçirilen bu proje, Siemens’in danışmanlık desteği, proje mühendisliği ve satış sonrası hizmetleri ile dikkat çekiyor. Konya OSB’de enerji, TEİAŞ’tan iki ayrı kaynak trafo üzerinden temin edilerek bölgedeki tüm fabrikalara dağıtılıyor. Siemens’in çift baralı sistemi, bu iki kaynağı tek bir panoda birleştirerek kaynak yedeklemesi yapıyor ve kesintisiz enerji akışı sağlıyor.
Siemens Türkiye ile enerji altyapıları dönüşüyor
Enerji maliyetlerideki artış ve enerji tedariğinde ki kesintiler ve üretim kayıplarında ciddi problemlere yol açabiliyor. Siemens Türkiye’nin Adana, Uşak, Gaziantep ve Konya OSB’lerinde gerçekleştirdiği projeler, Türkiye sanayisinin enerji altyapısındaki önemli bir dönüşümün bir parçası haline getiriyor. Enerji maliyetlerinin her geçen daha da arttığı günümüzde, bu projeler sayesinde sanayi bölgeleri, kesintisiz enerjiye erişim, düşük işletme maliyetleri, yüksek verimlilik ve sürdürülebilir üretim imkanlarına kavuşuyor.
Gaz izoleli sistemler, SCADA altyapısı, dijital ikiz teknolojisi ve IoT tabanlı çözümler, Siemens’in sanayiye sunduğu ileri teknolojilerin başlıca örnekleri arasında yer alıyor. Bu teknolojiler, Türkiye’nin üretim altyapısını güçlendirirken, sanayicilere rekabet avantajı sağlıyor. Siemens Türkiye’nin 170 yıla dayanan yolculuğunda hayata geçirdiği projele sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin üretim vizyonuna da yanıt veriyor. Enerji altyapısında yapılan bu yatırımlar ve dijitaleşme, Türkiye’nin sanayi gücünü daha da ileriye taşıyacak potansiyele sahip.