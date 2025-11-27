Siemens Türkiye’nin OSB projeleri enerji verimi ve güvenliğini katlıyor

Bulunduğu bölgede kurulum aşamasında yük analizi ve simülasyonlar kullanan Siemens mühendislik ekibi, bu sayede pano ve kablo maliyetlerinde yüzde 50’ye varan oranda tasarruf edilmesinin önünü açıyor.

Türkiye’nin dört bir ya­nında yer alan orga­nize sanayi bölgele­ri (OSB), ülke ekonomisinin üretim gücünü temsil ediyor. Bu bölgelerdeki enerji altya­pısının modernizasyonu, üre­tim sürekliliği ve verimliliği açısından kritik önem taşı­yor. Siemens Türkiye son yıl­larda Gebze, Otomotiv Teda­rik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), Kon­ya, Adana, Uşak ve Gaziantep OSB’lerinde gerçekleştirdiği projelerle bu dönüşümün ön­cüsü konumunda. Siemens’in dört farklı OSB’de hayata ge­çirdiği projeler üzerinden Türkiye sanayisinin ener­ji altyapısındaki dönüşümü hakkında detaylı bir değerlen­dirme mevcut:

Gaziantep OSB: 20 yıldır süren karşılıklı güven ve iş birliği

Gaziantep Organize Sana­yi Bölgesi (Gaziantep OSB), Türkiye’nin en büyük OSB’si olarak üretim kapasitesini hızla artırıyor ve hibrit enerji altyapısına geçiyor. Siemens Türkiye, 6. Genişleme Bölge­si’nde 500 yeni sanayi parseli­ne enerji hizmeti verecek mo­dern bir şebeke altyapısı ku­ruyor. Proje kapsamında hava izoleli, gaz izoleli ve çift bara­lı OG anahtarlama çözümle­ri, dijital koruma sistemleri, enerji otomasyon ve SCADA altyapısı, IoT tabanlı sağlık durumu izleme sensörleri ve siber güvenlik paketleri kul­lanılıyor.

Siemens mühendislik ekibi, proje planlama aşamasında gerçekleştirdiği simülasyon­lar ve yük akışı analizleri ile inşaat maliyetlerinde yüzde 50, pano maliyetlerinde yüzde 30, kablolama maliyetlerinde yüzde 45’e varan düşüş sağla­dı. Bu sayede yatırımcılar ve bölge sanayicileri için daha uygun maliyetli ve sürdürüle­bilir çözümler sunulmuş oldu. Gaziantep OSB’de kurulacak yeni sistemler, enerji kalite­sinin anlık izlenmesine ve şe­bekenin sürekli olarak en yük­sek verimle çalışmasına ola­nak tanıyor. Siemens’in dijital ikiz teknolojisi ile yapılan si­mülasyonlar, altyapının ge­lecekteki büyümeye de hazır hale gelmesini sağlıyor.

Uşak OSB: Verimlilik odaklı dijital hamle ile 2 milyon TL tasarruf

Uşak Organize Sanayi Böl­gesi’nde Siemens Türki­ye’nin hayata geçirdiği ener­ji verimliliği projesi, yıllık 2 milyon TL tasarruf sağlıyor. Gaz izoleli sistemlerin bakım gerektirmemesi, işletme ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Bu sistem­ler, arıza direncinin yüksek olması sayesinde enerji ke­sintilerini önleyerek sana­yiciler için büyük kayıpların önüne geçiyor.

Siemens’in kurduğu SCA­DA sistemi, 96 adet dağıtım merkezinin canlı izlenmesini sağlıyor. Bu sistem, sofistike enerji otomasyonu ve koruma özellikleriyle donatılmış du­rumda. Uşak OSB, bu altyapı sayesinde her koşulda ener­jiyi kesintisiz ve dinamik ola­rak tesis edebilen bir yapıya kavuşmuş durumda. Enerji dağıtım sistemini dış etkilere tamamen izole eden gaz izole­li sistemler, kompakt yapıları sayesinde inşaat maliyetleri­ni de yarı yarıya azaltıyor. Sie­mens’in sunduğu teknoloji, Uşak OSB’nin sanayicilerine daha rekabetçi bir üretim im­kânı sunarken, dijital altyapı Siemens Xcelerator ekosiste­mi ile uyumlu çalışıyor.

Adana OSB: Kesintisiz enerji ile üretim güvencesi

Adana Hacı Sabancı Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde (Adana OSB), Siemens Tür­kiye tarafından gerçekleş­tirilen enerji projesi, 4. Ge­nişleme Bölgesi’nin ener­ji altyapısını kapsıyor. Proje kapsamında kullanılan gaz izoleli orta gerilim hücrele­ri, geleneksel hava izoleli pa­nolara kıyasla 35 yıl boyun­ca bakım gerektirmiyor. Bu özellik, sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerinde 7/24 ke­sintisiz operasyon imkânı su­narak üretim verimliliğini ve kalitesini artırıyor.

Siemens’in sunduğu tek­noloji sayesinde arıza kay­naklı enerji kesintileri nere­deyse tamamen ortadan kal­dırılıyor. Bu durum, Adana OSB’deki sanayi katılımcıla­rının enerji ihtiyaçlarını gü­venilir bir şekilde karşılama­larını sağlıyor. Proje, bölge sanayisinin altyapısını güç­lendiren ve üretim süreklili­ğini garanti altına alan önem­li bir adım olarak öne çıkıyor.

Konya OSB: Akıllı enerji dağıtımı ile sürdürülebilir üretim

Konya Organize Sanayi Böl­gesi’nde (Konya OSB); Sie­mens Türkiye, 8DB10 çift ba­ralı gaz yalıtımlı orta gerilim pano çözümü ile kesintisiz ve güvenli enerji akışı sağlıyor. Türkiye’de ilk kez bir OSB’de kullanılan bu ürün, 40 yıl iş­letme ömrüne sahip ve fark­lı hava koşullarından etkilen­meden çalışabiliyor. Siemens, proje kapsamında 115 adet 36 kV’luk orta gerilim panoları­nı saha montajı, kablo başlık­larının yapılması ve devreye alma işlemlerini gerçekleştir­di. Bu panolar, bakım ihtiyacı olmadan kusursuz bir şekilde çalışarak enerji sürekliliğini garanti altına alıyor.

Konya OSB’nin 5. Geniş­leme Bölgesi’nde hayata ge­çirilen bu proje, Siemens’in danışmanlık desteği, proje mühendisliği ve satış sonra­sı hizmetleri ile dikkat çeki­yor. Konya OSB’de enerji, TE­İAŞ’tan iki ayrı kaynak trafo üzerinden temin edilerek böl­gedeki tüm fabrikalara dağı­tılıyor. Siemens’in çift baralı sistemi, bu iki kaynağı tek bir panoda birleştirerek kaynak yedeklemesi yapıyor ve ke­sintisiz enerji akışı sağlıyor.

Siemens Türkiye ile enerji altyapıları dönüşüyor

Enerji maliyetlerideki ar­tış ve enerji tedariğinde ki ke­sintiler ve üretim kayıpların­da ciddi problemlere yol aça­biliyor. Siemens Türkiye’nin Adana, Uşak, Gaziantep ve Konya OSB’lerinde gerçek­leştirdiği projeler, Türkiye sa­nayisinin enerji altyapısında­ki önemli bir dönüşümün bir parçası haline getiriyor. Ener­ji maliyetlerinin her geçen da­ha da arttığı günümüzde, bu projeler sayesinde sanayi böl­geleri, kesintisiz enerjiye eri­şim, düşük işletme maliyetle­ri, yüksek verimlilik ve sürdü­rülebilir üretim imkanlarına kavuşuyor.

Gaz izoleli sistemler, SCA­DA altyapısı, dijital ikiz tek­nolojisi ve IoT tabanlı çö­zümler, Siemens’in sanayiye sunduğu ileri teknolojilerin başlıca örnekleri arasında yer alıyor. Bu teknolojiler, Tür­kiye’nin üretim altyapısını güçlendirirken, sanayicile­re rekabet avantajı sağlıyor. Siemens Türkiye’nin 170 yı­la dayanan yolculuğunda ha­yata geçirdiği projele sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin üretim vizyonuna da yanıt veriyor. Enerji altya­pısında yapılan bu yatırımlar ve dijitaleşme, Türkiye’nin sanayi gücünü daha da ileriye taşıyacak potansiyele sahip.