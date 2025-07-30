Siemens Xcelerator ile dijital sağlıkta yeni çağ: Bilkent Şehir Hastanesi’nde akıllı altyapı dönüşümü
İklim değişikliği nedeniyle zor günler yaşayan gezegenimizde dengeli bir ekosistem kurmanın yolu pek tabi verimliliği esas alan yapılardan geçiyor. Bugün dünyadaki karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ten fazlası sağlık sektöründen geliyor. Peki akıllı hastanelerle bu oranı düşürmek mümkün mü? Neden olmasın? Siemens Xcelerator ile dijital sağlıkta yeni bir çağ başladı...
Son olarak Bilkent Şehir Hastanesi’nin akıllı altyapı dönüşümünü tamamlayan Siemens, burada Siemens Xcelerator Dijital Platform ve Desigo CC gibi entegre bina yönetim sistemlerini devreye alıp, operasyon verimliliğini zirveye çıkardı.
Hatırlanacağı üzere dünya genelinde karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ünden fazlası sağlık sektöründen kaynaklanıyor. Sanayileşmiş ülkelerde bu oran ulusal emisyonların yüzde 10’una kadar çıkabiliyor. Bu durum, sağlık tesisleri üzerinde yalnızca hasta bakımını iyileştirme değil, aynı zamanda karbon ayak izini azaltma yönünde de ciddi bir baskı oluşturuyor.Bu baskı, sağlık kuruluşlarını aynı anda şu alanlarda gelişim göstermeye zorluyor:
-Enerji verimliliği ve esneklik
-Maliyetlerin düşürülmesi
-Operasyonel verimlilik ve üretkenlik
-Hasta deneyimi ve klinik sonuçların iyileştirilmesi
Her hastane için ayrı bir çözüm gerekiyor
Akıllı hastaneler ve binalar için dijital dönüşümde tek tip, herkese uyan bir çözüm bulunmuyor. Doğru iş ortağı, size özel dijitalleşme hedeflerinizi planlamanıza ve uygulamaya geçirmenize akıllı hastane yolculuğunuzu ve binalarınızı tasarlayıp, hayata geçirmenize yardımcı olabilir. Siemens Xcelerator, üç temel ilkeye dayanan bir dijital dönüşüm pazar alanı olmasıyla hastanelerin dijital yolculuğunu basitlik ve katma değerle birleştiriyor. Siemens Xcelerator Dijital Dönüşüm Pazar Alanı sayesinde; kolaylık, açıklık ve esneklik ilkeleri bir arada sunuluyor. Peki bu üç ilke, kullanıcıya hangi avantajları sunuyor?
-Bu çerçeve, akıllı hastanelerin uygulamaları birbirine öyle bir şekilde bağlamasını sağlar ki; hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalışanları için zahmetsiz, insan odaklı bir deneyim sunulur. Bu da hem hasta konforunu hem de personel verimliliğini artırır.
-Siemens Xcelerator açık Pazar alanı, dijital dönüşüm stratejinizin her aşamasını desteklemek üzere tasarlanmıştır: Farklı konudaki uzmanlıkları ve farklı tedarikçi çözümlerini de aynı platformda sunar. Başarıya giden adımları belirlemenize ve tek kaynaktan işin uzmanlarına sorularınızı sorma imkanı sağlar, ayrıca uygulanabilir örneklerle yol gösterir. İşte bu noktada Siemens’in sunduğu Xcelerator dijital platformu ve Desigo CC gibi entegre bina yönetim sistemleri devreye giriyor.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, geleceğin sağlık altyapısına kavuştu
Türkiye’nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Siemens’in dijital inovasyon platformu Siemens Xcelerator ile geleceğin sağlık altyapısına kavuştu. 1.3 milyon metrekarelik alana yayılan ve 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olan hastane, Siemens’in sunduğu Desigo CC Entegre Bina Yönetim Sistemleri sayesinde hem enerji verimliliğinde hem de operasyonel yönetimde örnek bir model haline geldi.
Siemens Xcelerator çatısı altında sunulan Desigo CC entegre bina yönetim sistemi, hastanedeki 22 farklı alt sistemi (enerji, yangın güvenliği, HVAC, aydınlatma, erişim kontrolü vb.) ve 800 binden fazla veri noktasını tek merkezden yönetiyor. 3 bin 500’den fazla güvenlik kamerası özel yazılım ile merkezi kontrol odasına bilgileri iletiyor.
Bu sistem; yangın güvenliği, iklimlendirme, geçiş kontrolü, hemşire çağrı sistemleri ve ameliyathane otomasyonu gibi kritik alanlarda tam entegrasyon sağlıyor. Böylece hem hasta güvenliği hem de operasyonel verimlilik üst düzeye çıkarılıyor. Hastane 24 saat, 365 gün dijital olarak izlenebiliyor. Ayrıca hastane, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk şehir hastanesi olma unvanını da taşıyor. Bu belge, enerji performansının sürekli iyileştirilmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını garanti altına alıyor.
Frost & Sullivan’dan “Yılın Şirketi” ödülünü aldı
Frost & Sullivan, Siemens’i akıllı hastanelerin dijital dönüşümüne sağladığı katkılar ve pazar liderliği nedeniyle 2024 yılı için “Global Yılın Şirketi Ödülü” ile onurlandırdı . Siemens, sağlık sektöründe medikal teknoloji (MT), operasyonel teknoloji (OT) ve bilgi teknolojisi (IT) altyapılarını entegre ederek, hastanelerin dijitalleşmesini bütüncül bir yaklaşımla destekliyor. Bu sayede hastaneler; personel verimliliğini artırıyor, hasta konforunu iyileştiriyor, enerji verimliliği sağlıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerine daha kolay ulaşıyor. Öne çıkan teknolojiler arasında Siemens’in Building X dijital bina platformu yer alıyor. Bu platform, Siemens Xcelerator çatısı altında sunuluyor ve yapay zekâ (AI) ile makine öğrenimi (ML) gibi ileri teknolojilerle destekleniyor. Bu sayede hastanelerde:
-Operasyonlar dijital ikizlerle izlenebiliyor,
-Tahmine dayalı bakım yapılabiliyor,
-Bina yönetimi otonom hale getirilebiliyor.
SiemenS Xcelerator: Dijital dönüşümünüze hız katacak bir ekosistem
Siemens Xcelerator platformu, her ölçekten müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere altyapı, ulaşım hizmetleri, sağlık, yiyecek-içecek, petrol- gaz, kimya, otomotiv, ticari binalar ve daha birçok kilit sektöre yönelik farklı iş ortaklarının çözümlerine erişme fırsatını ve birlikte değer yaratmasını sağlayan bir ekosistem ve pazar alanı platformudur. Müşterilerin dijital dönüşümlerini daha kolay, hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır.
Rekabet avantajı elde etmenize katkı sağlar
Siemens kendisine ait ürün, çözüm ve servislerinin yanı sıra müşterilerinin ihtiyacı olan 3. parti şirketlerin sağladığı hizmetleri de entegre ederek sunduğu Siemens Xcelerator platformu ile müşterilerin tek platform üzerinde, bugünün geleceğe yönelik dijitalleşme dönüşümünü hızlandırıyor ve süreçlerini olaylaştırıyor. Bu platform, siber güvenlik konseptlerini kapsayacak şekilde, esnek ve modüler entegre donanım ve yazılım çözümleri sunarak, yenilik ve iş birliği yoluyla rekabet avantajı elde etmenize katkı sağlar.
Bağlantılı ürünler, dijital hizmetler ve yazılımlar iş yapış şekillerimizi hızlandırıyor. Siemens Xcelerator’da farklı uzmanlıkları olan firmaların birbiri ile konuşan yazılım kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Siemens Xcelerator, müşterinin ihtiyacına ve bütçesine uygun hazır tak çalıştır ürün ve yazılımın yanı sıra daha detaylı danışmanlık hizmetleri, bulut yazılımlarını ve servislerini kapsayan çözümlere de kolayca ulaşabilme imkanı sunar.
Herkese açık olacak şekilde tasarlandı
Siemens Xcelerator, dünya çapında 4 binden fazla iş ortağını bir araya getirerek güçlü bir çözüm ekosistemi kurma vizyonuyla hayata geçirildi. Herkese açık olarak tasarlanan bu dijital platform, sadece teknolojik çözümler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda keşfetmeyi sevenler için bir öğrenme alanı, bilgi paylaşımı için bir buluşma noktası ve merak edilen her şey için Siemens’e ve geliştirici topluluğuna doğrudan ulaşma fırsatı sağlıyor.
Ekosistem, sektörlerin değişen ihtiyaçlarına göre kendini hızla güncellemekte ve kullanıcıların geri bildirimlerine göre gelişimini sürdürmekte. Siemens Xcelerator Türkiye’de yaygınlaştırmak için Partner ekosistemine dahil edeceği Türk 3. parti şirketler ile görüşmelerini sürdürüyor. Burada önemli nokta şu:
Bu ekosisteme dahil olan partnerler sadece Türkiye içinde değil global ölçekteki sisteme dahil olarak hizmet ve ürünlerini başka ülkelere sunma fırsatını elde edecek.
Siemens Xcelerator’ın temel özellikleri ve avantajları
1 Kapsamlı Dijital İkiz: Gerçek ve dijital dünyaları birleştirerek, daha iyi ürünler daha hızlı geliştirilmesine yardımcı olur.
2 Yapay Zeka: Endüstriyel yapay zeka, üretkenliği ve verimliliği artırarak dijital dönüşümü hızlandırır.
3 Sürdürülebilirlik: Dijitalleşme ve otomasyon yoluyla üretkenliği artırır, karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirliği destekler ve ve maliyetleri düşürür.
4 İş Birliği: Siemens Xcelerator, çeşitli endüstrilerdeki iş ortaklarıyla iş birliği yaparak, gelişmiş ve yenilikçi çözümleri sunar.
5 Esneklik: Siemens Xcelerator, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve genişletilebilir çözümler sunar. 6 Verimlilik: Dijitalleşme ve otomasyon yoluyla üretkenliği artırır ve maliyetleri düşürür.
Türkiye'nin geleceğini teknolojimiz ile inşaa ediyoruz
Siemens Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin GELİS
Siemens olarak Türkiye'deki varlığımızı, yalnızca bir şirketin faaliyet hikâyesi değil; aynı zamanda bu ülkenin sanayileşme, modernleşme ve dijitalleşme yolculuğunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda telgraf hatlarının kurulmasına katkı sunarak başlayan hikâyemiz, bugün yapay zeka destekli sistemlerden dijital ikiz teknolojilerine kadar uzanan, Türkiye’nin dijital geleceğini bugünden kurmaya odaklı bir vizyona evrilmiş durumda.
Bu toprakların potansiyelini geleceğe taşımayı görev bildik
Siemens Türkiye olarak bugün, yalnızca ileri teknoloji çözümleri sunan bir şirket olmanın yanı sıra; aynı zamanda bu toprakların potansiyeline inanan, bu potansiyelin geleceğe taşınmasına katkı sunan köklü bir dönüşüm ortağıyız.
Gebze’de yer alan ve Türkiye’nin elektrik alanında ihracat şampiyonları arasında yer alan şalt ürünleri, alçak ve orta gerilim dağıtım sistemleri fabrikamız, bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Siemens’in global üretim ağı içinde dijital dönüşümde öncü konumda olan bu tesiste, Endüstri 4.0 ilkeleri doğrultusunda yapay zeka destekli üretim sistemleri kullanılıyor.
Siemens Türkiye, çok çeşitli mühendislik alanlarında faaliyet gösteren küresel bir teknoloji şirketidir. Otomasyondan, elektrifikasyona, altyapı ve ulaşımdan, bina teknolojilerine kadar mühendislik bilgi birikimini proje ve saha servislerini de kapsayacak şekilde iş ortaklarına maksimum verimliliği sağlamak üzere sunuyoruz. Bini aşkın çalışanı bulunan Ar-Ge merkezimizde Türkiye için olduğu kadar dünya için de yenilikçi çözümler geliştiriyor. Türk mühendisin görev yaptığı bu merkezde; Siber Güvenlik, Güvenilir Yapay Zeka (Trustworthy AI), Edge ve Connectivity, Veri Analitiği, Otomasyonun Geleceği ve Dijital İkiz gibi konularda çözüm geliştiriyoruz.
Türkiye’nin kritik altyapı projelerinde Siemens’in imzası bulunuyor. Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul Finans Merkezi gibi büyük ölçekli projelerin yanı sıra , Kardemir, Socar ve IGSAŞ gibi öncü sanayi tesislerinde dijitalleşme, kesintisiz enerji ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran çözümler sunduk. Teknolojileri bugün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirildi. Bu iş birlikleri, teknolojinin ötesinde, verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayan modeller olarak dikkat çekiyor.
Topluma katkı işimizin hep bir parçası oldu
Teknoloji üretmenin ve uygulamanın ötesinde, ülkemizde topluma katkı sunmanın sorumluluğunu da her zaman taşıdık. Sürdürülebilir enerji farkındalığı projelerinden çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı insan kaynakları politikalarımıza kadar birçok alanda toplumsal fayda üretiyoruz. Kadın mühendis oranımızı artırmak, genç yeteneklere yatırım yapmak ve çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sunmak, Siemens Türkiye’nin kurumsal değerlerinin ayrılmaz bir parçası.
Siemens olarak 169 yıldır Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanında attığımız her adım, yalnızca teknolojik bir ilerleme değil; aynı zamanda Türkiye’ye duyduğumuz güvenin, ortak geleceğimize olan güçlü inancımızın bir göstergesidir. Dönüşümün tam kalbinde yer alıyor, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte değer yaratıyoruz. Her ay yayınlanacak bu özel teknoloji sayfasının; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve dönüşüm alanlarında sizlere ilham vereceğine inanıyorum.