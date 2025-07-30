Siemens Xcelerator ile dijital sağlıkta yeni çağ: Bilkent Şehir Hastanesi’nde akıllı altyapı dönüşümü

Son olarak Bilkent Şe­hir Hastanesi’nin akıl­lı altyapı dönüşümünü tamamlayan Siemens, bura­da Siemens Xcelerator Dijital Platform ve Desigo CC gibi en­tegre bina yönetim sistemleri­ni devreye alıp, operasyon ve­rimliliğini zirveye çıkardı.

Hatırlanacağı üzere dün­ya genelinde karbondioksit emisyonlarının yüzde 4’ün­den fazlası sağlık sektörün­den kaynaklanıyor. Sanayileş­miş ülkelerde bu oran ulusal emisyonların yüzde 10’una ka­dar çıkabiliyor. Bu durum, sağ­lık tesisleri üzerinde yalnızca hasta bakımını iyileştirme de­ğil, aynı zamanda karbon ayak izini azaltma yönünde de ciddi bir baskı oluşturuyor.Bu baskı, sağlık kuruluşlarını aynı anda şu alanlarda gelişim gösterme­ye zorluyor:

-Enerji verimliliği ve es­neklik

-Maliyetlerin düşürülmesi

-Operasyonel verimlilik ve üretkenlik

-Hasta deneyimi ve klinik sonuçların iyileştirilmesi

Her hastane için ayrı bir çözüm gerekiyor

Akıllı hastaneler ve binalar için dijital dönüşümde tek tip, herkese uyan bir çözüm bu­lunmuyor. Doğru iş ortağı, size özel dijitalleşme hedeflerini­zi planlamanıza ve uygulama­ya geçirmenize akıllı hastane yolculuğunuzu ve binalarınızı tasarlayıp, hayata geçirmeni­ze yardımcı olabilir. Siemens Xcelerator, üç temel ilkeye da­yanan bir dijital dönüşüm pa­zar alanı olmasıyla hastanele­rin dijital yolculuğunu basitlik ve katma değerle birleştiriyor. Siemens Xcelerator Dijital Dö­nüşüm Pazar Alanı sayesinde; kolaylık, açıklık ve esneklik il­keleri bir arada sunuluyor. Pe­ki bu üç ilke, kullanıcıya hangi avantajları sunuyor?

-Bu çerçeve, akıllı hasta­nelerin uygulamaları birbiri­ne öyle bir şekilde bağlamasını sağlar ki; hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalışanları için zah­metsiz, insan odaklı bir dene­yim sunulur. Bu da hem hasta konforunu hem de personel ve­rimliliğini artırır.

-Siemens Xcelerator açık Pazar alanı, dijital dönüşüm stratejinizin her aşamasını desteklemek üzere tasarlan­mıştır: Farklı konudaki uz­manlıkları ve farklı tedarikçi çözümlerini de aynı platform­da sunar. Başarıya giden adım­ları belirlemenize ve tek kay­naktan işin uzmanlarına soru­larınızı sorma imkanı sağlar, ayrıca uygulanabilir örnekler­le yol gösterir. İşte bu noktada Siemens’in sunduğu Xcelera­tor dijital platformu ve Desigo CC gibi entegre bina yönetim sistemleri devreye giriyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, geleceğin sağlık altyapısına kavuştu

Türkiye’nin en büyük sağlık kampüslerinden biri olan An­kara Bilkent Şehir Hastanesi, Siemens’in dijital inovasyon platformu Siemens Xcelera­tor ile geleceğin sağlık altyapı­sına kavuştu. 1.3 milyon metre­karelik alana yayılan ve 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olan hastane, Siemens’in sunduğu Desigo CC Entegre Bina Yöne­tim Sistemleri sayesinde hem enerji verimliliğinde hem de operasyonel yönetimde örnek bir model haline geldi.

Siemens Xcelerator çatısı al­tında sunulan Desigo CC en­tegre bina yönetim sistemi, hastanedeki 22 farklı alt sis­temi (enerji, yangın güvenli­ği, HVAC, aydınlatma, erişim kontrolü vb.) ve 800 binden faz­la veri noktasını tek merkezden yönetiyor. 3 bin 500’den fazla güvenlik kamerası özel yazılım ile merkezi kontrol odasına bil­gileri iletiyor.

Bu sistem; yangın güvenliği, iklimlendirme, geçiş kontro­lü, hemşire çağrı sistemleri ve ameliyathane otomasyonu gi­bi kritik alanlarda tam enteg­rasyon sağlıyor. Böylece hem hasta güvenliği hem de operas­yonel verimlilik üst düzeye çı­karılıyor. Hastane 24 saat, 365 gün dijital olarak izlenebili­yor. Ayrıca hastane, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk şehir hastanesi olma unvanını da taşıyor. Bu belge, enerji per­formansının sürekli iyileştiril­mesini ve kaynakların daha ve­rimli kullanılmasını garanti al­tına alıyor.

Frost & Sullivan’dan “Yılın Şirketi” ödülünü aldı

Frost & Sullivan, Sie­mens’i akıllı hastanelerin di­jital dönüşümüne sağladığı katkılar ve pazar liderliği ne­deniyle 2024 yılı için “Glo­bal Yılın Şirketi Ödülü” ile onurlandırdı . Siemens, sağlık sektöründe medikal teknoloji (MT), operasyo­nel teknoloji (OT) ve bilgi teknolojisi (IT) altyapılarını entegre ederek, hastanele­rin dijitalleşmesini bütüncül bir yaklaşımla destekliyor. Bu sayede hastaneler; per­sonel verimliliğini artırıyor, hasta konforunu iyileştiri­yor, enerji verimliliği sağ­lıyor ve sürdürülebilirlik hedeflerine daha kolay ula­şıyor. Öne çıkan teknolojiler arasında Siemens’in Buil­ding X dijital bina platformu yer alıyor. Bu platform, Sie­mens Xcelerator çatısı altın­da sunuluyor ve yapay zekâ (AI) ile makine öğrenimi (ML) gibi ileri teknolojiler­le destekleniyor. Bu sayede hastanelerde:

-Operasyonlar dijital ikizlerle izlenebiliyor,

-Tahmine dayalı bakım yapılabiliyor,

-Bina yönetimi otonom hale getirilebiliyor.

SiemenS Xcelerator: Dijital dönüşümünüze hız katacak bir ekosistem

Siemens Xcelerator platformu, her ölçekten müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere altyapı, ulaşım hizmetleri, sağlık, yiyecek-içecek, petrol- gaz, kimya, otomotiv, ticari binalar ve daha birçok kilit sektöre yönelik farklı iş ortaklarının çözümlerine erişme fırsatını ve birlikte değer yaratmasını sağlayan bir ekosistem ve pazar alanı platformudur. Müşterilerin dijital dönüşümlerini daha kolay, hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Rekabet avantajı elde etmenize katkı sağlar

Siemens kendisine ait ürün, çözüm ve servislerinin yanı sıra müşterilerinin ihtiyacı olan 3. parti şirketlerin sağladığı hizmetleri de entegre ederek sunduğu Siemens Xcelerator platformu ile müşterilerin tek platform üzerinde, bugünün geleceğe yönelik dijitalleşme dönüşümünü hızlandırıyor ve süreçlerini olaylaştırıyor. Bu platform, siber güvenlik konseptlerini kapsayacak şekilde, esnek ve modüler entegre donanım ve yazılım çözümleri sunarak, yenilik ve iş birliği yoluyla rekabet avantajı elde etmenize katkı sağlar.

Bağlantılı ürünler, dijital hizmetler ve yazılımlar iş yapış şekillerimizi hızlandırıyor. Siemens Xcelerator’da farklı uzmanlıkları olan firmaların birbiri ile konuşan yazılım kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Siemens Xcelerator, müşterinin ihtiyacına ve bütçesine uygun hazır tak çalıştır ürün ve yazılımın yanı sıra daha detaylı danışmanlık hizmetleri, bulut yazılımlarını ve servislerini kapsayan çözümlere de kolayca ulaşabilme imkanı sunar.

Herkese açık olacak şekilde tasarlandı

Siemens Xcelerator, dünya çapında 4 binden fazla iş ortağını bir araya getirerek güçlü bir çözüm ekosistemi kurma vizyonuyla hayata geçirildi. Herkese açık olarak tasarlanan bu dijital platform, sadece teknolojik çözümler sunmakla kalmıyor; aynı zamanda keşfetmeyi sevenler için bir öğrenme alanı, bilgi paylaşımı için bir buluşma noktası ve merak edilen her şey için Siemens’e ve geliştirici topluluğuna doğrudan ulaşma fırsatı sağlıyor.

Ekosistem, sektörlerin değişen ihtiyaçlarına göre kendini hızla güncellemekte ve kullanıcıların geri bildirimlerine göre gelişimini sürdürmekte. Siemens Xcelerator Türkiye’de yaygınlaştırmak için Partner ekosistemine dahil edeceği Türk 3. parti şirketler ile görüşmelerini sürdürüyor. Burada önemli nokta şu:

Bu ekosisteme dahil olan partnerler sadece Türkiye içinde değil global ölçekteki sisteme dahil olarak hizmet ve ürünlerini başka ülkelere sunma fırsatını elde edecek.

Siemens Xcelerator’ın temel özellikleri ve avantajları

1 Kapsamlı Dijital İkiz: Gerçek ve dijital dünyaları birleştirerek, daha iyi ürünler daha hızlı geliştirilmesine yardımcı olur.

2 Yapay Zeka: Endüstriyel yapay zeka, üretkenliği ve verimliliği artırarak dijital dönüşümü hızlandırır.

3 Sürdürülebilirlik: Dijitalleşme ve otomasyon yoluyla üretkenliği artırır, karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirliği destekler ve ve maliyetleri düşürür.

4 İş Birliği: Siemens Xcelerator, çeşitli endüstrilerdeki iş ortaklarıyla iş birliği yaparak, gelişmiş ve yenilikçi çözümleri sunar.

5 Esneklik: Siemens Xcelerator, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve genişletilebilir çözümler sunar. 6 Verimlilik: Dijitalleşme ve otomasyon yoluyla üretkenliği artırır ve maliyetleri düşürür.

Türkiye'nin geleceğini teknolojimiz ile inşaa ediyoruz

Siemens Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin GELİS

Siemens olarak Türkiye'deki varlığımızı, yalnızca bir şirketin faaliyet hikâyesi de­ğil; aynı zamanda bu ülkenin sanayileşme, mo­dernleşme ve dijitalleşme yolculuğunun ayrıl­maz bir parçası olarak görüyoruz. 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda telgraf hatlarının kurulmasına katkı sunarak başlayan hikâye­miz, bugün yapay zeka destekli sistemlerden dijital ikiz teknolojilerine kadar uzanan, Tür­kiye’nin dijital geleceğini bugünden kurmaya odaklı bir vizyona evrilmiş durumda.

Bu toprakların potansiyelini geleceğe taşımayı görev bildik

Siemens Türkiye olarak bugün, yalnızca ile­ri teknoloji çözümleri sunan bir şirket olma­nın yanı sıra; aynı zamanda bu toprakların po­tansiyeline inanan, bu potansiyelin geleceğe taşınmasına katkı sunan köklü bir dönüşüm ortağıyız.

Gebze’de yer alan ve Türkiye’nin elektrik ala­nında ihracat şampiyonları arasında yer alan şalt ürünleri, alçak ve orta gerilim dağıtım sis­temleri fabrikamız, bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sie­mens’in global üretim ağı içinde dijital dönü­şümde öncü konumda olan bu tesiste, Endüstri 4.0 ilkeleri doğrultusunda yapay zeka destekli üretim sistemleri kullanılıyor.

Siemens Türkiye, çok çeşitli mühendislik alanlarında faaliyet gösteren küresel bir tekno­loji şirketidir. Otomasyondan, elektrifikasyona, altyapı ve ulaşımdan, bina teknolojilerine ka­dar mühendislik bilgi birikimini proje ve saha servislerini de kapsayacak şekilde iş ortakları­na maksimum verimliliği sağlamak üzere su­nuyoruz. Bini aşkın çalışanı bulunan Ar-Ge merkezimizde Türkiye için olduğu kadar dün­ya için de yenilikçi çözümler geliştiriyor. Türk mühendisin görev yaptığı bu merkezde; Siber Güvenlik, Güvenilir Yapay Zeka (Trustworthy AI), Edge ve Connectivity, Veri Analitiği, Oto­masyonun Geleceği ve Dijital İkiz gibi konular­da çözüm geliştiriyoruz.

Türkiye’nin kritik altyapı projelerinde Sie­mens’in imzası bulunuyor. Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul Finans Merke­zi gibi büyük ölçekli projelerin yanı sıra , Kar­demir, Socar ve IGSAŞ gibi öncü sanayi tesis­lerinde dijitalleşme, kesintisiz enerji ve sürdü­rülebilirliği ön plana çıkaran çözümler sunduk. Teknolojileri bugün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirildi. Bu iş birlikleri, tek­nolojinin ötesinde, verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayan mo­deller olarak dikkat çekiyor.

Topluma katkı işimizin hep bir parçası oldu

Teknoloji üretmenin ve uygulamanın öte­sinde, ülkemizde topluma katkı sunmanın so­rumluluğunu da her zaman taşıdık. Sürdürü­lebilir enerji farkındalığı projelerinden çeşit­lilik ve kapsayıcılık odaklı insan kaynakları politikalarımıza kadar birçok alanda toplum­sal fayda üretiyoruz. Kadın mühendis oranı­mızı artırmak, genç yeteneklere yatırım yap­mak ve çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sunmak, Siemens Türkiye’nin kurumsal de­ğerlerinin ayrılmaz bir parçası.

Siemens olarak 169 yıldır Türkiye’nin kal­kınma yolculuğuna eşlik ediyoruz. Bugün ül­kemizin dört bir yanında attığımız her adım, yalnızca teknolojik bir ilerleme değil; aynı za­manda Türkiye’ye duyduğumuz güvenin, or­tak geleceğimize olan güçlü inancımızın bir göstergesidir. Dönüşümün tam kalbinde yer alıyor, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte değer yaratıyoruz. Her ay yayınlanacak bu özel teknoloji sayfasının; dijitalleşme, sürdürüle­bilirlik ve dönüşüm alanlarında sizlere ilham vereceğine inanıyorum.