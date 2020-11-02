Siemens'ten çalışanlarına 200 milyon euroluk COVID-19 desteği

02 Kasım 2020

Siemens Yönetim Kurulu'nun dünya genelinde üst yöneticiler dışındaki tüm çalışanlara toplamda 200 milyon euro "Özel Korona Primi" ödenmesini onayladığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Siemens Yönetim Kurulu, söz konusu primle çalışanların gösterdikleri üstün performansı takdir etmeyi ve salgının neden olduğu ek yükleri tanımayı amaçlıyor. Üst yöneticiler hariç şirketin her çalışanına 1.000 euro'ya kadar prim ödenecek.

Şirketin ödeyeceği özel prim, her ülke için Dünya Bankası'nın satın alma gücü paritesine göre ayrı ayrı ayarlanacak ve çalışanlara ödeme yıl sonuna kadar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens CEO'su Joe Kaeser, COVID-19 sağlık krizinde geride bırakılan ayların Siemens için de büyük zorluklar oluşturduğunu aktararak, "Birlikte, oldukça iyi bir şekilde ustalaştık. Şirket Yönetim Kurulu, bu tek seferlik özel ödemeyi yaparak meslektaşlarımızın en zor koşullarda olağanüstü performansından ve onların şirkete adanmışlığından duyduğu takdiri vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA