Siemens'ten dijital iş gelirini yüzde 8 artıracak yeni adım: Altair Engineering'i satın alıyor

Siemens, Altair Engineering şirketini satın almak için anlaşma imzaladı. Bu adımı ile şirket, küresel endüstriyel simülasyon ve analiz pazarındaki konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

Altair'in işletme değeri yaklaşık 10 milyar dolara ulaşacak

1985'de kurulan ve 2017'de Nasdaq borsasında halka arz edilen Altair Engineering'in merkezi ABD'nin Michigan eyaletindeki Troy şehrinde bulunuyor. Şirketin 3 bin 500'ü aşkın çalışanının yaklaşık 1400'ü AR-GE alanında görev yapıyor. Hesaplamalı bilim ve yapay zeka alanında küresel bir şirket olan Altair Engineering, simülasyon ve analiz, veri bilimi ve yapay zekayla yüksek performanslı bilgi işlem alanlarında yazılım ve bulut çözümleri sunuyor.

Yapılan satın alma anlaşması kapsamında Altair hissedarları hisse başına 113 dolar alacak, böylece işletme değeri yaklaşık 10 milyar dolara tekabül edecek. Teklif edilen fiyat, Altair hisselerinin, olası bir işlemle ilgili basında çıkan haberlerden önceki son işlem günü olan 21 Ekim'deki haberden etkilenmediğine, kapanış fiyatına göre yüzde19 primlenmiş olduğu anlamına geliyor.

Siemens'in dijital iş gelirinde 600 milyon Euro'luk artış

İşlem, Siemens'in dijital iş gelirlerini yüzde 8 artıracak ve Siemens'in 2023 mali yılında bildirilen 7,3 milyar Euroluk dijital iş gelirine yaklaşık 600 milyon Euro eklemesini sağlayacak. Siemens, özellikle birbirini tamamlayan portföylerin çapraz satışından ve Altair'in Siemens'in küresel ayak izine, küresel endüstriyel işletme ağına ve müşteri kitlesine tam erişim sağlamasından önemli gelir sinerjileri elde etmeyi bekliyor.

Buna göre, orta vadede yıllık 500 milyon dolarının, uzun vadede ise yıllık 1 milyar doların üzerinde bir gelir etkisi oluşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Siemens, kısa vadede maliyet sinerjileri elde etmeyi ve işlem kapanışından sonraki ikinci yıl itibariyle yıllık 150 milyon doların üzerinde bir FAVÖK etkisi yaratmayı hedefliyor. İşlemin, kapanıştan sonraki ikinci yılda, güç satın alma anlaşması (PPA) öncesinde hisse başına düşen kara (HBK) katkı sağlaması bekleniyor.

Satın alma 2025'in ikinci yarısında tamamlanacak

Satın alma işlemi, Siemens'in mevcut kaynaklarından ve firmanın sürdürmeye kararlı olduğu istisnai reytinginden de anlaşılabileceği üzere, güçlü bilançosuna dayanarak işlemi tümüyle finanse etme kapasitesi üzerinden tamamen nakit olarak finanse edilecek.

Tedbir olarak borç azaltma işlemi, halihazırda kapanmış olan Innomotics'in elden çıkarılması sürecinde elde edilen kayda değer nakit gelirlerle destekleniyor. Ayrıca Siemens, borsada işlem gören firmalardaki hisselerin satışından önemli bir finansman elde etme potansiyeline de sahip bulunuyor. Satın alma işleminin tamamlanmasının, mutat koşullara tabi olmakla birlikte 2025 takvim yılının ikinci yarısı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirketin AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch,"Bu stratejik yatırım hem gerçek ve dijital dünyaları birleştiriyor hem de müşterilerimizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümlerini hızlandırma taahhüdümüzle uyumlu. Altair'in simülasyon, yüksek performanslı hesaplama, veri bilimi ve yapay zeka alanlarındaki yeteneklerinin Siemens Xcelerator ile bir araya gelmesi, dünyanın en eksiksiz yapay zeka destekli tasarım ve simülasyon portföyünü oluşturacak" değerlendirmesini yaptı.