Siemens’ten güçlü çeyrek: Net kârını 2,05 milyar Euroya yükseltti

Almanya merkezli sanayi devi Siemens, 30 Haziran 2025’te sona eren çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı, analist beklentilerini geride bırakarak 2,05 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 1,98 milyar Euroya göre artış gösterirken, piyasa tahmini olan 1,8 milyar euronun da üzerine çıktı.

Gelirler beklentilerin üzerinde

Şirketin karşılaştırılabilir bazda gelirleri de yüzde 5 artarak 19,38 milyar euroya ulaştı. Bu rakam da analistlerin 19,24 milyar euro olan beklentisini aştı. Siemens’in bu performansı, dalgalı küresel piyasa koşullarına rağmen dayanıklı yapısını koruduğunu ortaya koydu.

Siparişlerde çarpıcı artış

Siemens’in sipariş girişleri, karşılaştırılabilir bazda yüzde 28 artışla 24,72 milyar euroya yükseldi. Bu artış, önümüzdeki çeyreklerde büyümenin sürdürülebileceğine dair güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Endüstriyel kar sınırlı gerileme gösterdi

Öte yandan şirketin endüstriyel iş kolu kârı, geçen yılki 3,03 milyar eurodan 2,82 milyar euroya geriledi. Bu düşüş, bazı segmentlerdeki maliyet baskıları ve marj daralmalarına bağlandı.

2025 hedeflerinde değişiklik yok

Siemens, finansal 2025 yılı için daha önce açıkladığı hedefleri koruduğunu teyit etti. Buna göre, karşılaştırılabilir gelir büyümesinin yüzde 3 ila yüzde 7 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket ayrıca dijitalleşme ve sürdürülebilirliği temel büyüme motorları olarak konumlandırmaya devam edeceğini vurguladı.

Dönüşüm odaklı yatırım sürecek

Siemens yönetimi, yapay zeka, otomasyon ve yeşil teknolojilere yatırım yapmaya devam ederek küresel dönüşüm süreçlerinde etkin rol almayı hedeflediklerini açıkladı. Yöneticiler, güçlü sipariş portföyü ve teknoloji yatırımları sayesinde önümüzdeki dönemlerde büyüme ivmesinin korunacağını belirtti.