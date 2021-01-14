Siemens'ten offshore rüzgara 120 milyon euro

Siemens Gamesa Renewable Energy SA ve Siemens Energy AG, denizin ortasındaki offshore rüzgar santrallerinden nasıl hidrojen üretileceğini araştırmak üzere 120 milyon euro (146 milyon dolar) harcamayı planlıyor.

Şirketlerin, yaklaşık olarak iki futbol sahası uzunluğu olan 222 metre geniş kanatlara sahip piyasadaki en büyük Siemens Gamesa rüzgar türbinlerinden biriyle bir prototip oluşturmayı hedeflediği açıkladı.

Hidrojen, Avrupa Birliği'nin yüzyılın ortasına kadar sera gazı emisyonlarını etkin bir şekilde ortadan kaldırma planının önemli bir parçası.

Şirketler, denizdeki rüzgar türbinlerine bitişik bir platforma hidrojen üreten makineleri yerleştirmeyi planlıyor. Bunun şu anda fosil yakıtlardan yapılan hidrojenden çok daha pahalı olan yakıt maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabileceğini söylüyorlar.