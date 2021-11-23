Sierra Space'e, 1,4 milyar dolarlık yatırım

Ticari uzay şirketi Sierra Space, aldığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Eren ve Fatih Özmen'e ait olan Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) yan kuruluşu olan Sierra Space, bin 100 çalışana, 500'den fazla uzay görevi ve 30 yılı aşkın uzay uçuşu geçmişine sahip.

Son olarak 1,4 milyar dolarlık A Serisi yatırım alan şirket, 4,5 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. General Atlantic, Coatue ve Moore Strategic Ventures öncülüğünde yapılan yatırıma, BlackRock Private Equity Partners ve AE Industrial Partners tarafından yönetilen fon ve hesaplardan da katılım sağlandı. Bu yatırım, şirket için ilk sermaye artışı olmakla birlikte, havacılık ve savunma sektöründe bugüne kadar yapılan dünyanın en büyük ikinci özel sermaye artışı.

Elde edilen fon, şirketin ticari uzay uçağı Dream Chaser'ın geliştirilmesini hızlandıracak. Dream Chaser, yeniden kullanılabilir bir uzay uçağı olacak şekilde tasarlandı. Dünya'ya 1,5 g-kuvveti kadar düşük kuvvet ile yumuşak giriş yapabilme özelliğine sahip olan Dream Chaser, dünyanın hemen hemen tüm ticari pistlerine iniş yapabiliyor.

Bu yatırım ayrıca şirketin modüler LIFE platformunu geliştirmesine de destek olacak. LIFE, yörüngede kendiliğinden şişebilen, üç katlı, ticari ve bilimsel amaçlı kullanılabilen ve uzayda yaşam sağlayan bir habitat.

“Sektöre yön verecek stratejiye ve olanaklara sahibiz”

Sierra Space Yönetim Kurulu Başkanı ve Sierra Nevada Corporation (SNC) CEO'su Fatih Özmen konuyla ilgili olarak, "Sierra Space şirketini 2008 yılındaki ilk oluşumundan bugünlere getirmek ve hızla büyüyen ticari uzay sektöründe stratejik bir konum elde etmek için çok emek verdik. Sierra Space, çığır açan teknolojileri ve kullanıma hazır yeteneklerinin yanında, aldığı bu önemli yatırımla büyümesini hızlandıracak. Eren ve ben, Sierra Space'in bu dönüm noktasında yeni ortaklarımız olan bu köklü ve deneyimli yatırımcı ekibini aramızda görmekten heyecan duyuyoruz. Sektöre yön verecek stratejiye ve olanaklara sahibiz. Şirketi hep birlikte yeni uzay yarışına liderlik edecek ve yeni uzay ekonomisinin büyüyen pazarında hatırı sayılır bir pay sahibi olacak duruma getireceğiz." dedi.