Siesta, ABD'ye 12 milyon dolarlık ihracat yapacak

LEYLA İLHAN/İSTANBUL

Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üreticisi Siesta, bu yıl özellikle Amerikan pazarına odaklandı. COVID -19 etkisiyle dış mekanlarda geçen zaman artmasını fırsat bilen şirket, bu yıl 40 milyon dolarlık ihracat rakamının 12 milyon dolarını ABD pazarından elde etmeyi planlıyor. Şirket gelecek yıl bu oranı 15 milyon, 2023’de de 20 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Üretiminin yüzde 85’ini ihraç ettiklerini ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yer aldıklarını hatırlatan Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, 2021 yılının ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika pazarlarında, Avrupa’da Fransa ve Benelux pazarlarında yüksek satışlar gerçekleştirdiklerini aktararak, “Siesta’nın hedef pazarları arasında Kuzey Amerika ile birlikte, Uzak Doğu’da Tayland, Singapur, Tahiti Adası, Malezya, Porto Riko gibi ülkeler de yer alıyor. Siesta, 2021 yılında lojistik hızını artırmayı başarırken, önümüzdeki dönemlerde, New York, Miami, Los Angeles gibi şehirlerde de yeni mağazalar açarak, 2023 yılına kadar satışlarını Amerika pazarında 20 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor” dedi.

15 yıldır Amerika pazarında

Yaklaşık 15 yıldır Amerika pazarında aktif olarak satış yaptıklarını söyleyen Işıldar, 2021hedefl eri arasında yer alan Tahiti Adası, Venezuella, Küba, Kamerun, Gana, Kongo Cumhuriyeti gibi 10 yeni Afrika ülkesine girdiklerini ve üretim kapasitesini artırarak çalışan sayısını 250 kişiye çıkardığı bilgisini veren Işıldar, 2021sonunda 400 milyon TL ciro hedeflediklerini, ihracat ise 40 milyon doların üzerinde olacağını sözlerine ekledi. Işıldar, Siesta’nın 2022 yılında file kumaştan üretilmiş yeni dinlenme grupları tasarımlarına odaklanacağını kaydetti.