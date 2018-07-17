Şifa Kimya, 9 yeni ilaç için 5 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyor

17 Temmuz 2018

YILDIZ DOĞRUER YEMİŞ

KONYA - Beşeri ilaç, Antiseptik ürünler, Kozmetik ürünler ve Takviye Edici Gıda ürünlerin imalatını gerçekleştiren Şifa Kimya, SGK tarafından ödeme listesinde olacak 9 yeni ilacın üretimi için 5 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyor.

2019 yılında Şifa Kimya ve Karfarma İlaç firmalarının ortak girişimi olan ve halen ruhsatlandırma faaliyet devam eden ürünleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten eden Şifa Kimya İlaç San. Ve Tic. A.Ş. CEO’su Mustafa Karcı, “ T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ve SGK tarafından geri ödeme kapsamında değerlendirilen bu 9 proje bizim için önemli. Bu projelerle firmamızı yüzde 200 daha büyütmeyi hedefliyoruz. 9 farklı ilacın üretimini yeni inşa edeceğimiz tesisimizde gerçekleştireceğiz. Bu ilaçlar için yeni bir satış ekibi kuracağız. Yeni ürünlerin üretim tesisi, üretim kadrosu ve satış- pazarlama ekibi için toplam 5 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. Firmamız 2017 yılında 14 milyon TL cirosu ile yüzde 35 büyüme gerçekleştirdi. Azerbaycan, Yemen, Irak gibi ülkelere ihracat yapıyoruz ve ihracat payımızı artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

42 yılı aşkın süredir beşeri ve tıbbi ilaç üretim tesislerinde ilaç endüstrisinde faaliyet gösterdiklerini ifade Karcı, “ Sağlık sektöründe yerli ve yabancı ortaklıklar ile hem üretim hem satış pazarlama anlamında doktor ve eczanelere yönelik hizmetler veriyoruz. İyi imalat uygulamaları GMP belgesini alarak 2016 yılından bu yana beşeri ilaç üretimleri de gerçekleştiriyoruz. Beşeri İlaç sınıfında Nonsteril, Solid Saşe Dolum, Likit, Şurup, Oral Damla, Oral Solüsyon, Nazal Damla, Deri Solüsyonu, Pomad, Jel, Krem ve Losyon üretimlerimiz var. Bunun yanı sıra tesisimiz, yine İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Laboratuvar Uygulamaları esaslarına uygun şekilde Biyosidal Solüsyon ve Biyosidal Pomad üretimi faaliyetlerine de devam ediyoruz. Alternatif tedavi olarak nitelendirilen gıda takviyeleri alanında Avrupa’da üretilen Collazen markasının ithalatını gerçekleştirerek eczaneler aracılığı ile tüketici ile buluşmasını sağlıyoruz.” dedi.

Galenik olarak da adlandırılan biosidal ürün imalatı ve satışında pazarın Yüzde 45’ine hakim olduklarını belirten Karcı, “Son dönemde alternatif tedavi olarak nitelendirebileceğimiz gıda takviyeleri alanına yoğunlaştık. CollaZen markası adı altında Avrupa’dan ithal olarak getirdiğimiz ve eczane kanalı üzerinden tüketici ile buluşturduğumuz yeni bir ürün var. CollaZen sağlık, zindelik ve güzellik için geliştirilmiş 7 aktif maddenin bileşiminden oluşan, yaşlanma karşıtı kolajen peptid içeren bir ürün. Bu ürünle pazarda ciddi bir paya ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Sağlık sektörü yaşayan bir sektördür ve sürekli yatırım gereksinimi duyarsınız diye konuşan Karcı, “50’nin üzerinde ürün imalatı gerçekleştiren firmamız sürekli Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapıyor.

1976 yılında küçük bir laboratuvar olarak ilaç ve Kimya alanında Konya’da kurulan firmamız , 1996 yılından beri Konya Organize Sanayi Bölgesinde 4 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Bu yıl tesisimizi büyüterek 3 bin metrekarelik yeni bir kapalı alan inşaatı yapacağız. Ayrıca üretim adetlerinde zaman kavramını daha efektif kullanabilmek ve birim zamanda daha fazla ürün elde etmek için makine parkuru yatırımlarımız da devam edecek” bilgisini verdi.

Sağlık sektörünün en temel sorunu yerli sermaye ile yabancı sermayenin rekabetçi olamayışı olduğunu vurgulayan Kırcı, “İlaç fiyatlarının güncel Euro kuru yerine sabit Euro kuru üzerinden belirlenmesi. Diğer bir sorun şu an ilaç fiyatları 2,6934 TL/Euro üzerinden fiyatlandırılmaktadır. Öte yandan 2018 güncel kurlar ortadadır” dedi.