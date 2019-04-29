“Sıfır Atık Projesi’ne destek olmalıyız”

29 Nisan 2019

Merkezi Bursa’da yer alan Burkasan Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık, biri Bulgaristan’da olmak üzere 11 tesisinde atık yönetimi ve geri dönüşüm alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin birçok ilinde 300’ün üzerinde sanayi kuruluşuna entegre atık yönetimi hizmeti sunan Burkasan, son beş yıldır atık yönetimi sektörüne 70 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdi.

Yıl sonuna kadar 12’nci tesisini devreye almaya hazırlandıklarını belirten Burkasan Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Genel Müdürü Birhan Denktaş, Sıfır Atık Projesi ve Çevre Kanunu’nda yapılan değişikliklerle Türkiye’nin geri dönüşüm alanında farklı bir kulvara girdiğini söyledi. Denktaş, “Sektörün geleceği teknolojik tesis yatırımlarından geçiyor. Dolayısıyla bundan sonra temsilcileri olarak bize düşen görev, dünyayı iyi araştırmak ve geleceğimize katkı sunacak teknolojik tesisleri ülkemize kazandırmaktır” dedi.

İlk kapalı devre atık yönetimi yatırımın gerçekleştirdi

Burkasan şirketinin geri dönüşüm sektörüne yaptığı yatırımlarla büyüdüğünü vurgulayan Birhan Denktaş, 2014 yılında 20 milyon TL’lik yatırımla Türkiye’nin ilk kapalı devre ve otomasyon şeklinde çalışan elektronik atık geri dönüşüm tesisini Türkiye’ye kazandırdıklarını dile getirdi.

Denktaş, “Bu tesisin hem teknolojik altyapısı hem de Türkiye’nin ilki olması sebebiyle elektronik atık geri dönüşüm sistemimizin inşasında önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum. Tesisimiz; gaz ve yağ alma üniteleri, yüksek kapasiteli kırıcılar, toz tutucular, aktif karbon filtreleri, CFC kondens ünitesi, izolasyon evi, güvenlik önlemleri ve otomatik ayrıştırıcılarıyla birlikte dünya standartlarında ve ülkemiz çevre mevzuatlarına uygun bir geri dönüşüm işlemi gerçekleştiriyor. Bu yöntemle şimdiye kadar 400 binin üzerinde elektronik atığı tesisimizde işleyerek geri kazandık” şeklinde konuştu.