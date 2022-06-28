Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’ne ‘Enerjimiz Geleceğimiz’ ödülü

Zorlu Enerji’nin 2010’da hayata geçirdiği ve bugüne kadar yaklaşık 420 bin fidan diktiği ‘Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’, Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında verilen ‘Enerjimiz Geleceğimiz’ ödülünü aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Mehmet Zorlu Vakfı işbirliğiyle 2017’de geliştirilerek büyütülen Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları projesiyle 2030’a kadar 1,2 milyon fidan dikimi hedefleniyor. Hedefe ulaşıldığında 1,2 milyon ton karbon salımının önüne geçilmiş olacak. Proje kapsamında ilk yıl olan 2017’de 35 bin, 2018’de 70 bin, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da yıllık 90 bin fidan dikimi gerçekleştiren Zorlu Enerji, 2030 yılına kadar her yıl 90 bin fidan dikimi daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

“Sürdürülebilir bir dünya için çalışmak en önemli motivasyonumuz”

Operasyonlarından kaynaklanan emisyonları 2030’a kadar sıfırlama hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Projemizin bu yıl içindeki ikinci ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in elinden almak gurur verici. 2030 yılına kadar toplam üretim içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 100’e çıkarma, operasyon ve enerji üretiminde net sıfır emisyona sahip bir kurum olma ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için 10 milyon TL yatırım yapma hedefimiz var. Yanı sıra 2040 yılına kadar tüm değer zincirimizde net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yılın başında bu projemizle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde İklim Eylemi kategorisinde de gümüş başarı ödülünün de sahibi olduk. Küresel iklim krizinin tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu günümüzde, sürdürülebilir bir gezegen ve toplum için çalışmak en önemli önceliğimiz olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.