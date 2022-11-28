Sigma Elektrik yatırım planlarını gündeme taşıdı

Fuarda ürünler kadar dikkat çeken bir diğer konunun ise yeni fabrika yatırımı olduğunu söyleyen Özgür Ünlü, “Markamızdaki dönüşümün hikâyesini ve gelecek planlarımızı aktardığımız fuar, ürün gamımızı tanıtmanın yanı sıra yatırım planlarımızı konuşabilme fırsatını da bizlere sundu” dedi.

Potansiyel müşteri adaylarının markaya ve ürünlere göstermiş olduğu yoğun ilgiden oldukça memnun kaldıklarını söyleyen Özgür Ünlü, fuarda 2023 sözleşme döneminde görüşecekleri yeni hedef kitleleri oluştuğunun da altını çizdi. Şirket fuar kapsamında devre kesicileri, otomatik sigortalar, akım transformatörleri, güç kontaktörleri, kaçak akım koruma şalterleri, sigortalı yük ayırıcıları ve nh sigortalar başta olmak üzere çeşitli alçak gerilim koruma, kontrol ve ölçü cihazlarını tanıttı. Fuarın yıldız ürün grubu ise kaçak akım, otomatik sigorta ve parafudr oldu.