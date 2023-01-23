Sigma, ithal ettiği ürünleri kendisi üretecek

20 ana ürün grubunda 1.800’ün üzerinde ürünü bulunduran Sigma Elektrik, bu yıl 3 ana ürün grubunda ürün gamını yüzde 10 artırarak yerli & millilik oranını yüzde 70’e çıkaracak.

İç piyasanın yanı sıra yurt dışında yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Sigma Elektrik Genel Müdürü Özgür Ünlü, “Yurt dışında sürdürülebilir ortaklıklar kurmaya devam ederek pazar payımızı arttırmayı düşünüyoruz. Örneğin Avrupa pazarımızı büyütmek istiyoruz. Bu sayede ihracat ağımızı Kuzey Avrupa ve Baltık ülkeleriyle destekleyeceğiz” dedi. Satışlarının yüzde 40’lık kısmını 100’e yakın ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Özgür Ünlü, Önümüzdeki yıl bu oranı yüzde 50’yı çıkarmayı planladıklarını belirtti.