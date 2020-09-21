Signify, Boston Üniversitesi'nden geçer not aldı

21 Eylül 2020

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

Artan dezenfeksiyon talebini karşılamak için birçok firma profesyonel uygulamalara ağırlık vermiş durumda. Şirketler özellikle UV ışınlarını odak noktalarına alarak yeni çalışmalarla portföylerini genişleterek devam ediyor.

Pandemi döneminde UV-C aydınlatma konusundaki çalışmalara hız kazandırdıklarını dile getiren Signify Türkiye ve Maghreb Bölge Müdürü Eran Görgen, “Ürünlerimiz arasında hava, yüzey ve nesneleri dezenfekte etmek için kullanılabilen ışık panelleri, armatürler, arabalar ve dolaplar yer alıyor. UV-C aydınlatma armatürleri aynı zamanda ofis, okul, spor salonu, mağaza, depo ve toplu taşıma gibi pek çok farklı alanda kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.

ABD'de bulunan Boston Üniversitesi'ndeki Ulusal Yeni Görülen Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarları’ında Signify'ın UV-C ışık kaynaklarının COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getirmedeki etkinliğini doğrulayan bir araştırma yayınladığını söyleyen Görgen, “Uzun yıllardır bu teknolojiye öncülük eden bir kurum olarak, UV-C aydınlatması alanında başarısı kanıtlanmış bir geçmişe sahibiz. Dolayısıyla bu alandaki tecrübemizi bu süreçte daha faydalı şekilde kullanarak toplumlara katkı sunmaya odaklandık” ifadelerini kullandı.

UV-C’nin 200-280 nm aralığında yer alan gözle görünmeyen bir ışık olduğunu dile getiren Görgen, “Ürün, hava, su veya yüzeydeki virüslerin, bakterilerin, sporların ve küflerin DNA ve/veya RNA'sını parçalayarak onları zararsız hale getiren güçlü antiseptik özelliklere sahip. UV-C aydınlatma, insanlara virüssüz bir alan sağlayarak okullarda (gıda) perakendede, endüstride, ofislerde, kamusal alanlarda ve hastanelerdeki havanın, yüzeylerin ve nesnelerin dezenfekte edilmesinde önemli bir yere sahip” dedi.

Karbon ayak izini yüzde 9,5 oranında azalttı

‘Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Bir Dünya’ sürdürülebilirlik programı kapsamında 2019 yılında 2020 için belirledikleri sürdürülebilirlik hedeflerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Görgen, “Karbon ayak izini yüzde 9,5 oranında azaltarak, firmamız faaliyet gösterdiği piyasalarda karbonun nötr olduğu pazar sayısını 15’e çıkardı. Bu da şirketi 2020 için karbon nötr olmaya bir adım daha yaklaştırdı. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik alanında çok ciddi Ar-Ge içeren ürünlerimiz ve çalışmalarımız bulunuyor” diye konuştu.