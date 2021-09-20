Signify, pandemiyle birlikte UV-C ürün üretimine odaklandı

UV-C ışık kaynakları teknolojisi, tasarımı ve üretimi üzerine faaliyet gösteren Signify, yanı sıra UV-C’nin bilinçli ve güvenilir kullanımı konusunda da bilimsel araştırmalar ve uluslararası kuruluşlar ile projeler yürütüyor. ‘Daha Aydınlık Yaşamlar ve Daha İyi Bir Dünya için Işığın Olağanüstü Potansiyelini Açığa Çıkartıyoruz’ mottosuyla çalışmalarını sürdüren Signify, pandemiyle birlikte UV-C ürünlerin üretimine ağırlık verdi.

35 yıldan uzun bir süredir UV teknolojisine öncülük ettiklerini söyleyen Signify Türkiye Genel Müdürü Saner Kırık, UV-C ürününün seçiminde güvenliğin çok önemli olduğunu aktardı.

Ürünlerin uluslararası standartlarda üretilmiş, tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığından emin olunarak alınması önerisinde bulunan Kırık, “Signify UV-C ışık kaynaklarının, ABD'de bulunan Boston Üniversitesi Ulusal Yeni Görülen Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarları tarafından COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getirdiğini doğrulayan bir araştırma yayınlandı. UV-C aydınlatma armatürleri; hava, yüzey ve nesnelerde etkin olacak biçimde geliştirildi. Farklı insanların ve giriş-çıkışlarının olduğu ortamları virüssüz hale getirebilen UV-C; özellikle ofisler, plazalar, okullar, spor salonları, mağazalar, hastaneler, oteller gibi pek çok farklı alanda kullanım için uygun bir ürün. İşe, okula dönüşlerin olduğu, turizmin ve perakende sektörünün tekrar hareketlendiği bu günlerde her bir kurumun güvenli ortamda hizmet verme yollarının en önemli aracı olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Amerika’da pilot UV-C tüneli uygulaması başlatıldı

Dünya’da UV-C’nin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaştığına dikkat çeken Saner Kırık, Amerika’da faaliyet gösteren dev bir perakende şirketinin alışveriş arabası üzerindeki bakteri ve virüsleri etkisizleştirmek için pilot UV-C tüneli uygulamasını başlattığını bildirdi.

UV-C’lerin mağazalarda ise kabinde denenen kıyafetlerin, iade edilen ürünlerin, gözlüklerin üzerindeki bakteri ve virüsleri etkisizleştirmek için ideal çözüm olarak öne çıktığını belirten Kırık, diğer bazı ülkelerde ise otel odalarında, lobilerde ve özellikle bagajların otele girişi sırasında UV-C ürününün kullanıldığını söyledi.

UV-C ışık kaynaklarının aynı zamanda ofislerde ve belediye binalarında ziyaretçi kartları, telefonlar, çantalar, dizüstü bilgisayarlar ve cüzdanların üzerindeki bakteri ve virüsleri etkisizleştirmek için etkin olarak kullanılabildiğini kaydeden Kırık, “Signify’ın UV-C ürün grubunda farklı kullanım alanları olan çeşitler kullanılıyor. Yüzey temizliği, tavan armatürü, masa lambası, kabin gibi çok çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünler arasında ofislerde, okullarda ve tuvaletlerde derin yüzey temizliği için ideal bir çözüm olan UV-C armatürleri de yer alıyor. Bu ürünlere en önemli güvenlik konularından biri olan sadece insansız ve hayvansız ortamlarda kullanımı garanti etmek üzere sensörler ve kontrol mekanizmaları eklendi.” diye konuştu.