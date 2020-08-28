Sigorta Cini, toplam prim üretimini yüzde 40 artırdı

28 Ağustos 2020

Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen yılın ilk yarısını büyüme ile tamamladıklarını dile getiren Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı, "Sigorta Cini olarak dijitalleşmeye yönelik yaptığımız yatırımlar ve teknolojik altyapımız sayesinde, salgın sebebiyle sigorta mağazalarımızı açamadığımız dönemde bile müşterilerimize uzaktan da olsa hizmet vermeyi sürdürdük. Yılın ilk altı ayında büyüme oranımız yüzde 42'ye ulaştı. En fazla büyüme, sağlık sigortaları alanında gerçekleşti. Burada prim üretiminde yüzde 90’ı aşan bir büyüme kaydedildi." diye konuştu.

"Hem fiziksel kanalda hem de online'da hizmete devam ediyoruz"

Sigorta Cini olarak dijital dönüşüm çalışmalarına son bir yılda hız verdiklerine dikkati çeken Erdem Aydınlı, böylece müşterilerine hızlı ve güvenli bir hizmet sunma olanağı sağladıklarını söyledi. Pandemi tedbirleri çerçevesinde güvenlik gerekçesiyle mağazalarını kapatıp uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptıklarını açıklayan Aydınlı, "Teknolojik altyapımıza yaptığımız yatırımlar bize büyük avantajlar sundu ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ettik. Haziran başı itibarıyla da kademeli olarak mağazalarımızı yeni çalışma düzenine uyum sağlayacak şekilde yeniden hizmete açtık. 2020’nin ikinci 6 aylık döneminde de hem fiziksel kanalda hem de online olarak müşterilerimizin yanında olacağız. Önümüzdeki süreçte tamamlayıcı sağlık sigortası ve devlet destekli alacak sigortalarında yukarı yönlü bir ivme bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Sektör yeniden toparlanma eğilimine girdi"

Sigorta sektörünün pandemi sürecinde gösterdiği performansına da değinen Erdem Aydınlı, sektörünün pandemi ile birlikte zorlu geçen birkaç ayın ardından yeniden toparlanma eğilimine girdiğini söyledi. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) verilerine göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe sayısının bu yılın ilk altı ayında 9 milyon 412 bin 995 adede, branşta üretilen primin ise 7 milyar 478 milyon TL'ye yükseldiğini açıklayan Aydınlı, geçen yılın ilk yarısında zorunlu trafik sigortasında 9 milyon 228 bin 541 adet poliçenin düenlendiğini hatırlattı. Kasko branşında da poliçe sayısının artmaya başladığını belirten Aydınlı, "Trafikteki araç sayısı artması ve özellikle haziran ayında artan yeni araç satışları kasko sigortasına olumlu yansıdı. 2019 yılı yarı yılda 2 milyon 845 bin 709 olan poliçe sayısı bu yılın ilk yarısında 2 milyon 950 bin 101’e yükseldi. 2020 yılı ilk 6 ayda 4 milyar 617 milyon TL prim yazılan kaskoda 2019 yılının aynı döneminde ise kaskoda 4 milyar 406 milyon TL prim üretildi." dedi.

Yılın ilk altı aylık döneminde trafik sigortasında yüzde 46, kaskoda ise yüzde 28 büyüme gerçekleşirken, DASK sigortalarının yüzde yüzde 23 oranında büyüdüğüne dikkati çeken Aydınlı, aynı dönemde sağlık sigortalarındaki artışın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 90 olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.