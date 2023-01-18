SİHA’lara motor üreten Ukraynalı Ankara’da ofis açtı

Kerim ÜLKER

Adına şarkılar bestelenen, TV programları yapılan Bayraktar’lar için en önemli işbirliği ise Ukraynalı sanayi devi Motor Sich ile yapılıyor.

Zaporojiya’da üretim yapıyor

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’nın en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Zaporojiya Oblastı’nda üretilen Motor Sich, Türkiye’de ilk temsilciliğini Ankara’da açtı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar, Motor Sich’in Ankara temsilciliğinin iki ülkenin ilişkilerini ve iş birliğini güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti.

Bodnar; Türkiye pazarının hem Motor Sich hem de Ukrayna savunma sanayiindeki diğer işletmeler için cazip olduğunu belirtti. 1907 yılın yılında kurulan Motor Sich, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden biri. Motor Sich, helikopter motorları ile endüstriyel deniz gaz türbinleri ve tesisatları imal ediyor.

Dünyanın en büyük uçağı olan ve Rus Ordusu tarafından yok edilen Antonov An225 kargo uçaklarının motorunu da üreterek tarihe geçti.

Devlet geçen yıl el koydu

Geçen yıl ekim ayında şirketin CEO’su Vyacheslav Boguslaev’in, Rusya için çalıştığı iddiasıyla Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınmış, kasım ayı başında da şirket Kiev Yönetimi tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı’na devredilmişti.