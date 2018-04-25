Siirt Bakır cari açığı yılda 1.4 milyar dolar azaltacak

25 Nisan 2018

SERCAN AKINCI

Süper Teşvik programıyla desteklenecek şirketlerden biri olan Siirt Bakır, cari açığı ilk etapta yıllık 1.4 milyar dolar aşağı çekecek. Toplam 2 milyar 50 milyon liralık yatırımla Siirt’te katot bakır üretimi yapacak olan şirkete, yatırım sermayesi Katarlı ortaklarından gelecek. Şirket ilk etapta katot bakır ithalatının yarısını karşılamayı hedeflerken, sonraki faz yatırımlarıyla tüm ithalatı karşılamayı ve bir de gübre üretim tesisi kurmayı hedefliyor.

Siirt Bakır, 2017’nin sonunda 50 bin sermaye ile Derkim Poliüretan ve Arkim Enerji ortaklığında İstanbul’da kuruldu. 2019 yılında yatırımın temelleri atılacakken Katarlı Yatırım Fonu da şirketin ortağı olacak.

Tesis 2020 yılında üretime başlayacak

Türkiye’nin bakır cevheri yönünden şanslı jeolojik yapıya sahip olduğunu söyleyen Siirt Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman, buna karşın konsantre bakır satıp, blister ya da katot şeklinde yarı mamul ithal edildiğini belirtiyor. Bu durumun cari açığa olumsuz yansıdığını dile getiren Baydarman, bu durumun arz güvenliğini tehdit ettiğini vurguluyor.

Toplamda 550 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını anlatan Baydarman, “Tesisin Türkiye ayağındaki yüklenicisi Derkim Poliüretan AŞ olup, Ar-Ge çalışmalarını Arkim destekleyecek. Yatırımın yüzde 60’lık kısmı Katarlı yatırımcılarca yapılacak. Gelecek dönemde Derkim Poliüretan ve Arkim ortaklığına Katarlı yatırım fonu da dahil olacak” diyor. Türkiye bugün yıllık 400 bin ton bakır ithal ediyor. Bunun parasal karşılığı ise 3 milyar dolar. Tesisin 2019 yılında temellerinin atılacağını ve 2020’de üretime başlayacağını belirten Baydarman, ilk faz tamamlandığında yıllık 200 bin ton katot bakır üreteceklerini ve cari açığı 1.4 milyar dolar aşağı çekeceklerini ifade ediyor.

300 milyon $'lık ek yatırımla ihracat hedefleniyor



Tesisi kurmalarındaki öncelikli hedeflerinin cari açığa neden olan ithal bakır girdilerinin düşürülmesi olduğunu söyleyen Fikret Baydarman, sonrasında yapılacak yeni yatırımlarla Türkiye’yi ihracatçı konuma getirmek istediklerini vurguluyor. Siirt Bakır ilk etap yatırımının ardından yıllık 200 bin ton katot bakır üretiminin yanısıra 600 bin ton da sülfürik asit üretecek. Yatırımın 300 milyon dolarlık ikinci etabının tamamlanmasıyla bakır üretimini 400 bin tona çıkaracaklarına dikkat çeken Baydarman, sülfürik asiti değerlendirmek için de gübre üretim tesisi kuracaklarını anlatıyor.

10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayacak

Yatırımın temelleri 2019 yılında atılacak. Kademeli olarak 2020 ve 2021 yıllarında yatırımın tamamlanacağını ifade eden Fikret Baydarman, direkt olarak 1000 kişiye istihdam sağlayacaklarını söylüyor. Dolaylı olarak ise ilk aşamada 4 bin 500, ikinci aşamada ise 10 bin kişiye istihdam sağlayacaklarına değinen Baydarman, “Ekonomi Bakanlığı çok sayıda teşvik müracaatı içinden son 19’a kalan Siirt Bakır’ı sahiplenerek arz güvenliği, stratejik ürün güvenliği ve bölge insanlarının istihdam ve ekonomiye katkı amacıyla yatırımcının ne kadar yanında olduğunu gösteriyor. Özellikle bölge insanı, kenetlenerek bu proje için yoğun çalışmalarda bulunuyor” dedi.