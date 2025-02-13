Şikayetvar verilerine göre 2024 'dolandırıcıların yılı' oldu! Dikkat çeken artış...

Geçen sene ayda ayda 28 milyon kişinin ziyaret ettiği ve 520 binden fazla şikayetin çözüme kavuştuğu platform Şikayetvar'da, 2024 şikayet liderliğini e-ticaret, finans ve internet servis sağlayıcıları paylaştı.

En çok merak edilen markalar Trendyol, WhatsApp ve Instagram olurken; dolandırıcılık, vize sorunu, özel okul şikayetleri ve fahiş kira zamları en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı.

E-ticaret sorunları liderliği elinde tutuyor

Geçen sene e-ticaret sektörü 400 bin 12 şikayet sayısıyla tüketicilerin en çok çözüm beklediği sektör oldu. Onu sırasıyla internet platformları, finans, iletişim ve alışveriş, kargo ve nakliyat, kamu kurumları, beyaz eşya, giyim ve ulaşım sektörleri takip etti.

Tüketiciler e-ticaret sektörüyle ilgili en çok, sipariş ettikleri ürünlerin haber verilmeden iptal edilip daha yüksek fiyatla yeniden satışa sunulmasından, görsellerin yetersiz ve aldatıcı olmasından, kargo sorunlarından, yanıltıcı indirim ve faturasız ürün teslimatından şikayetçi olduı.

Kredi kartlarından habersiz para çekimi...

Şikayetvar’a finans sektörüyle ilgili ulaşan şikayetler incelendiğinde, kredi kartlarından habersiz şekilde para çekilmesi ve bankaların harcama itirazlarını olumlu sonuçlandırmaması en çok şikayet edilen konu olarak öne çıkıyor. İşlem ücretleri ve kart aidatları, kampanya ve puan problemleri, ATM sorunları öne çıkan diğer başlıklardan arasında yer aldı.

Dolandırıcıların yılı...

2024’te dolandırıcılık şikayetleri yüzde 44’lük artışla 44 bin 289’a ulaştı. 11 bin 438 şikayet sayısıyla evde paketleme dolandırıcılığı ilk sırada yerini aldı. Burs vaadiyle dolandırıcılık yöntemi 2. sırada kendine yer buldu. Dava / icra SMS dolandırıcılığı, sahte bahis siteleri ve sahte web sitesi dolandırıcılığı öne çıkan diğer yöntemlerden oldu.

En çok tartışılan konu: Temu’nun güvenilirliği

11 Haziran 2024’te bir kullanıcının global bir e-ticaret sitesiyle ilgili yazdığı şu ileti 2024’ün hem en çok yorum alan hem de en çok görüntülenen (1 milyon 933 bin 466 görüntülenme, 464 yorum) şikayeti olarak tarihe geçti: “Merhaba bu Temu sayfasından alan arkadaşlar yazabilir mi? Gerçekten ürünler geliyor mu? Ve kapıda ayrı bir ücret ödemiyoruz değil mi site güvenilir mi? Fiyatlar aşırı uygun lütfen yazarsanız çok sevinirim. Bir de T.C. istiyorlar ama sıkıntı olur mu? Cevaplarsanız çok mutlu olurum.”