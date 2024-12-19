Sıkı duruş korunacak enflasyona karşı destek artacak

Türkiye ekonomisinde 2024 sı­kı duruşun korunduğu bir yıl olarak geçti. Yılın son ayları­na doğru mesajlar gevşeme yönünde olsa da ekonomi yönetimi ipleri çok da elden bırakmadı. Enflasyonun dü­şüş eğilimine girmesiyle birlikte po­litika faizindeki düşüş beklentisi git­tikçe güçlendi.

Piyasalardan da bu mesajı alan Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası (TCMB), indirim başlasa da ‘sıkı duruş sürecek’ mesajını ver­di. Ekonomideki bu gidişatı ‘Bankacı­lık Söyleşileri’nde değerlendiren Ak­bank Genel Müdürü Kaan Gür “En zor dönem geride kaldı” dedi. Gelecek dö­nemde fonlama maliyetlerinde iyileş­me beklediklerinin altını çizen Gür, bilançoların kademeli olarak rahatla­yacağını düşündüklerini söyledi. Fi­nansal koşullardaki sıkılığın etkisiy­le Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğiyle birlikte yavaşlama eğilimi­ne girdi.

Bu nedenle Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYH) ikinci ve üçüncü çeyreklerde sınırlı bir daralmanın ya­şandığını ifade eden Gür “Ekonomik aktivitedeki soğumayla birlikte enf­lasyon üzerindeki talep yönlü baskı­ların hafiflediğini söyleyebiliriz. Ta­lepteki dengelenme ve maliyetlerdeki ılımlı seyre rağmen enflasyondaki iyi­leşme arzu edilenin gerisinde kalsa da, yıllık enflasyonun Mayıs 2024’te zirve yaptıktan sonra baz etkileriyle belir­gin bir düşüş kaydettiği görülüyor” di­ye konuştu.

‘Zor bir dönem geçirdik ama başarıyla bitirdik’

Akbank Genel Müdürü Gür, 2024 yılının kredi büyümesi, fonlama ma­liyetleri ve karlılık açısından banka­cılık sektörü için beklediğimiz gibi zorlu bir dönem olduğunu ancak sek­tör olarak başarılı bir sınav verdikle­rini vurguladı.

Makrofinansal denge­sizliklerin ve risklerin azaltıldığı bu geçiş sürecinin getirdiği maliyetle­ri iyi yöneterek sermaye gücünün ve bilanço sağlamlığının korunduğunu ifade eden Gür “Enflasyondaki düşüş eğiliminin devamıyla birlikte sektör için en zor dönemin geride kaldığını ve önümüzdeki dönemde fonlama ma­liyetlerinde beklediğimiz iyileşmey­le bilançoların kademeli olarak rahat­layacağını düşünüyoruz” diye konuş­tu.

Gür, Akbank'ın 2024'te Türkiye'yi, toplumu ve müşterileri destekleme­ye devam ettiğini ve üçüncü çeyrekte ekonomiye sağlanan kredi desteğini 1 trilyon 292 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam, 1 trilyon 591 milyar lira seviyesine çıkardıklarını belirtti.

‘2030 hedefimiz 4 katına çıktı’

Kuvvetli müşteri kazanımı perfor­mansının 2024 yılında da sürdüğü­ne dikkati çeken Kaan Gür, şu bilgile­ri paylaştı: “Dijitalden müşteri edini­mi sürecinde sunduğumuz farklılaşan deneyimin de etkisiyle büyümeleri­miz devam etti. Yılın ilk 9 ayında 1,1 milyon net aktif müşteri kazanımı gerçekleştirdik. Böylece 3 yıldan az bir sürede aktif müşteri sayımızdaki artış 6 milyona yaklaştı.” Gür, 2024 yılın­da da sürdürülebilirlik stratejisi ışı­ğında emin adımlarla ilerlemeye de­vam ettiklerini ve 2023 yılı sonunda sürdürülebilir finansman alanındaki 2030 hedefini dört katına çıkartarak 800 milyar lira olarak güncelledikle­rini söyledi.

‘Karbonsuz banka olmak için kolları sıvadık’

Sürdürülebilir finansmanda üçün­cü çeyrek itibarıyla 352 milyar liraya ulaştıklarını anlatan Kaan Gür “Bu yıl ayrıca 2050 net sıfır hedefimizi güç­lendirdik ve Net Sıfır Bankacılık Bir­liği üyesi olduk. Çimento, demir-çelik, gayrimenkul ve enerji sektörlerinin karbonsuzlaşmasını önceliklendire­rek 1,5 derece senaryosuyla uyumlu 2030 hedeflerimizi ve sektörel yol ha­ritalarımızı açıkladık.

Böylece, Türki­ye’de sektörel karbonsuzlaşma stra­tejisini açıklayan ilk mevduat banka­sı olduk. Net sıfır ve iklim değişikliği çerçevesinde kurumlar arası işbirlik­lerinde aktif rol almayı sürdürdük. Türkiye Bankalar Birliği’nde Akbank başkanlığında İklim Dönüşümü Fi­nansmanı Teknik Alt Çalışma Grubu­nu kurduk. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda karbonsuz­laşma teknolojilerinin kapsamı ve fi­nansmanı odağında çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

‘Yatırımlarımızı sürdüreceğiz’

Bugün 400’den fazla ileri analitik model ve 100’den fazla bilişsel mo­del sayesinde ortaya koydukları çö­zümlerle sektörde fark oluşturduk­larına değinen Kaan Gür, şunları söyledi: “Müşterilerimizin bankacı­lık ihtiyaçlarını yazılı ve sesli olarak karşılayan Akbank Asistan, 2024'te üretken yapay zeka çözümleriyle da­ha yetenekli hale geldi. Bugün aylık 2 milyon oturum ve 170 milyondan fazla sesli görüşmeyle hizmet veri­yor. Asistan çözümümüz müşterile­rimizin yanı sıra çalışma arkadaşla­rımızın da hayatını kolaylaştırıyor. Tüm dijitalleşme ve analitik yetkin­liklerimizi, iş modelimizin ve tüm kanallarımızın merkezine alarak müşterilerimize ayırt edici bir dene­yim ile hizmet verebilmenin gururu­nu yaşıyoruz.”

‘Ölçülü faiz indirim süreci devam ediyor’

Kaan Gür “Türk lirasındaki güçlü reel değerlenmeye rağmen, kredi büyüme tavanlarıyla sağlanan sıkı makro ihtiyati duruşun cari denge ve dış finansman ihtiyacında önemli bir iyileşme sağladığını söylemek mümkün. Makro dengelerdeki iyileşme, döviz kurlarındaki istikrar ve ülke risk primindeki düşüş bir taraftan yabancı sermaye girişlerini desteklerken diğer taraftan yurt içi yerleşiklerin lira tercihini güçlendiriyor. Nitekim TCMB rezervleri de nisandan bu yana çarpıcı bir artış eğilimi sergiliyor. Son dönemde enflasyon eğiliminde gözlenen iyileşme, para politikasında enflasyondaki düşüşe eşlik eden, temkinli ve ölçülü bir faiz indirim sürecini destekliyor. Buna rağmen önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruşun korunacağı, maliye politikasının da enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceği bir yıl bizi bekliyor” dedi.