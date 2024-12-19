Sıkı duruş korunacak enflasyona karşı destek artacak
Ekonomide gerçekleşen faaliyetlerle birlikte, enflasyon üzerindeki baskı az da olsa hafifledi. 2025 yılında bu sürecin devam edeceğinin mesajı her fırsatta verilirken, Akbank Genel Müdürü Gür “Sıkı parasal duruşun korunacağı, maliye politikasının da enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceği bir yıl bizi bekliyor” dedi.
Türkiye ekonomisinde 2024 sıkı duruşun korunduğu bir yıl olarak geçti. Yılın son aylarına doğru mesajlar gevşeme yönünde olsa da ekonomi yönetimi ipleri çok da elden bırakmadı. Enflasyonun düşüş eğilimine girmesiyle birlikte politika faizindeki düşüş beklentisi gittikçe güçlendi.
Piyasalardan da bu mesajı alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), indirim başlasa da ‘sıkı duruş sürecek’ mesajını verdi. Ekonomideki bu gidişatı ‘Bankacılık Söyleşileri’nde değerlendiren Akbank Genel Müdürü Kaan Gür “En zor dönem geride kaldı” dedi. Gelecek dönemde fonlama maliyetlerinde iyileşme beklediklerinin altını çizen Gür, bilançoların kademeli olarak rahatlayacağını düşündüklerini söyledi. Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğiyle birlikte yavaşlama eğilimine girdi.
Bu nedenle Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYH) ikinci ve üçüncü çeyreklerde sınırlı bir daralmanın yaşandığını ifade eden Gür “Ekonomik aktivitedeki soğumayla birlikte enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini söyleyebiliriz. Talepteki dengelenme ve maliyetlerdeki ılımlı seyre rağmen enflasyondaki iyileşme arzu edilenin gerisinde kalsa da, yıllık enflasyonun Mayıs 2024’te zirve yaptıktan sonra baz etkileriyle belirgin bir düşüş kaydettiği görülüyor” diye konuştu.
‘Zor bir dönem geçirdik ama başarıyla bitirdik’
Akbank Genel Müdürü Gür, 2024 yılının kredi büyümesi, fonlama maliyetleri ve karlılık açısından bankacılık sektörü için beklediğimiz gibi zorlu bir dönem olduğunu ancak sektör olarak başarılı bir sınav verdiklerini vurguladı.
Makrofinansal dengesizliklerin ve risklerin azaltıldığı bu geçiş sürecinin getirdiği maliyetleri iyi yöneterek sermaye gücünün ve bilanço sağlamlığının korunduğunu ifade eden Gür “Enflasyondaki düşüş eğiliminin devamıyla birlikte sektör için en zor dönemin geride kaldığını ve önümüzdeki dönemde fonlama maliyetlerinde beklediğimiz iyileşmeyle bilançoların kademeli olarak rahatlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Gür, Akbank'ın 2024'te Türkiye'yi, toplumu ve müşterileri desteklemeye devam ettiğini ve üçüncü çeyrekte ekonomiye sağlanan kredi desteğini 1 trilyon 292 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam, 1 trilyon 591 milyar lira seviyesine çıkardıklarını belirtti.
‘2030 hedefimiz 4 katına çıktı’
Kuvvetli müşteri kazanımı performansının 2024 yılında da sürdüğüne dikkati çeken Kaan Gür, şu bilgileri paylaştı: “Dijitalden müşteri edinimi sürecinde sunduğumuz farklılaşan deneyimin de etkisiyle büyümelerimiz devam etti. Yılın ilk 9 ayında 1,1 milyon net aktif müşteri kazanımı gerçekleştirdik. Böylece 3 yıldan az bir sürede aktif müşteri sayımızdaki artış 6 milyona yaklaştı.” Gür, 2024 yılında da sürdürülebilirlik stratejisi ışığında emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini ve 2023 yılı sonunda sürdürülebilir finansman alanındaki 2030 hedefini dört katına çıkartarak 800 milyar lira olarak güncellediklerini söyledi.
‘Karbonsuz banka olmak için kolları sıvadık’
Sürdürülebilir finansmanda üçüncü çeyrek itibarıyla 352 milyar liraya ulaştıklarını anlatan Kaan Gür “Bu yıl ayrıca 2050 net sıfır hedefimizi güçlendirdik ve Net Sıfır Bankacılık Birliği üyesi olduk. Çimento, demir-çelik, gayrimenkul ve enerji sektörlerinin karbonsuzlaşmasını önceliklendirerek 1,5 derece senaryosuyla uyumlu 2030 hedeflerimizi ve sektörel yol haritalarımızı açıkladık.
Böylece, Türkiye’de sektörel karbonsuzlaşma stratejisini açıklayan ilk mevduat bankası olduk. Net sıfır ve iklim değişikliği çerçevesinde kurumlar arası işbirliklerinde aktif rol almayı sürdürdük. Türkiye Bankalar Birliği’nde Akbank başkanlığında İklim Dönüşümü Finansmanı Teknik Alt Çalışma Grubunu kurduk. Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaşma teknolojilerinin kapsamı ve finansmanı odağında çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
‘Yatırımlarımızı sürdüreceğiz’
Bugün 400’den fazla ileri analitik model ve 100’den fazla bilişsel model sayesinde ortaya koydukları çözümlerle sektörde fark oluşturduklarına değinen Kaan Gür, şunları söyledi: “Müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını yazılı ve sesli olarak karşılayan Akbank Asistan, 2024'te üretken yapay zeka çözümleriyle daha yetenekli hale geldi. Bugün aylık 2 milyon oturum ve 170 milyondan fazla sesli görüşmeyle hizmet veriyor. Asistan çözümümüz müşterilerimizin yanı sıra çalışma arkadaşlarımızın da hayatını kolaylaştırıyor. Tüm dijitalleşme ve analitik yetkinliklerimizi, iş modelimizin ve tüm kanallarımızın merkezine alarak müşterilerimize ayırt edici bir deneyim ile hizmet verebilmenin gururunu yaşıyoruz.”
‘Ölçülü faiz indirim süreci devam ediyor’
Kaan Gür “Türk lirasındaki güçlü reel değerlenmeye rağmen, kredi büyüme tavanlarıyla sağlanan sıkı makro ihtiyati duruşun cari denge ve dış finansman ihtiyacında önemli bir iyileşme sağladığını söylemek mümkün. Makro dengelerdeki iyileşme, döviz kurlarındaki istikrar ve ülke risk primindeki düşüş bir taraftan yabancı sermaye girişlerini desteklerken diğer taraftan yurt içi yerleşiklerin lira tercihini güçlendiriyor. Nitekim TCMB rezervleri de nisandan bu yana çarpıcı bir artış eğilimi sergiliyor. Son dönemde enflasyon eğiliminde gözlenen iyileşme, para politikasında enflasyondaki düşüşe eşlik eden, temkinli ve ölçülü bir faiz indirim sürecini destekliyor. Buna rağmen önümüzdeki dönemde sıkı parasal duruşun korunacağı, maliye politikasının da enflasyonla mücadeleye daha fazla destek vereceği bir yıl bizi bekliyor” dedi.