Sikorsky parçaları Eskişehir'de üretilecek

01 Ekim 2017

Türk Genel Maksat Helikopter Projesi (TGMHP) kapsamında Sikorsky helikopterleri için bir dizi üretimin yapılacağı Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi faaliyete başlıyor. Sikorsky helikopterlerinin dişli ve dişli kutuları, döner komponentleri, rotor asamblesi, uçuş kumanda sistemi ve iniş takımlarını üretecek Eskişehir'deki tesis, 3 Ekim'de açılacak.

Alp Havacılık'ın 90 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 11 bin metrekarelik tesisin, 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratması öngörülüyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut 23 bin 500 metrekare kapalı alan ve 30 bin metrekare genişleme alanında, 600'ün üzerinde nitelikli personel ve çok sayıda alt yükleniciyle üretim yapan şirket, ABD, Fransa, Kanada gibi pazarlara ihracat gerçekleştiriyor.

Alp Havacılık, kabiliyetleri ve alt yüklenicilerinin imkanlarıyla Sikorsky, Pratt&Whitney, Pratt&Whitney Canada, Lockheed Martin, UTC Aerospace Systems, Honeywell ve Boeing gibi müşterileri için helikopter dinamik, helikopter kuyruk pervanesi sürücü mili sistemi, iniş takımı ve uçak yapısal parçalarıyla hidrolik ve yakıt boru sistemleri üretiyor.

109 adet T70 helikopteri

Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ana yükleniciliğinde Sikorsky ile yürütülen Türk Genel Maksat Helikopteri Projesi'nde rol aldı. Sözleşme bedeli yaklaşık 3,5 milyar dolar olan projeyle Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak.

Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü için 109 adet T70 Kara Şahin Helikopteri üretilecek.

Alp Havacılık, bu çerçevede Black Hawk helikopterlerinde bulunan tüm dişliler, dişli kutuları, pervane mili gövdesi ve ana mil gibi ana uçuş kritik ve dinamik ürünler, bunların montaj grupları, uçuş kontrol mekanizması ve iniş takımlarının da kaynağı olacak.

Kaynak: AA