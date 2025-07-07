Silikon Vadisi’nden Easyapp’e güç katan ortaklık
Teknik bariyerleri ortadan kaldıran otonom yapay zekâ platformu Easyapp, MobileAction ve SearchAds.com'un kurucusu, Apple’ın küresel iş ortaklarından Aykut Karaalioğlu ile Seri A turu öncesinde stratejik ortaklık kurdu.
Yapılan anlaşma kapsamında Karaalioğlu, yalnızca bir yatırımcı olarak değil; küresel pazarlardaki tecrübesini de Easyapp’in vizyonuna destek vermek için kullanacak. Easyapp kurucusu Enes Zahid Urhan, Aykut Karaalioğlu ile gerçekleştirdikleri ortaklığın önemine işaret ederek, “Aykut Karaalioğlu’nun başarılarını 2015’ten beri takip ediyordum. 10 yıl boyunca kendisini yalnızca bir girişimci olarak değil, bir yol gösterici olarak da gördüm ve vizyonundan ilham aldım. Bugün kendisi yalnızca bir yatırımcımız değil; başından beri vizyonumuza ortak olan deneyimli bir isim” diye konuştu. Bireysel ve kurumsal markaların dijital dünyaya adım atmalarını ve büyümesini sağlayan yapay zekâ destekli bir platform sunan Easyapp, teknik bilgi gerektirmemesi ile ön plana çıkıyor.