Silikon Vadisi’nden Easyapp’e güç katan ortaklık

Yapılan anlaşma kapsamında Karaalioğlu, yalnızca bir yatı­rımcı olarak değil; küresel pazarlardaki tec­rübesini de Easyapp’in vizyonuna destek vermek için kullanacak. Easyapp kurucu­su Enes Zahid Urhan, Aykut Karaalioğlu ile gerçekleştirdikleri ortaklığın önemine işa­ret ederek, “Aykut Karaalioğlu’nun başarıla­rını 2015’ten beri takip ediyordum. 10 yıl bo­yunca kendisini yalnızca bir girişimci ola­rak değil, bir yol gösterici olarak da gördüm ve vizyonundan ilham aldım. Bugün ken­disi yalnızca bir yatırımcımız değil; başın­dan beri vizyonumuza ortak olan deneyimli bir isim” diye konuştu. Bireysel ve kurumsal markaların dijital dünyaya adım atmalarını ve büyümesini sağlayan yapay zekâ destekli bir platform sunan Easyapp, teknik bilgi ge­rektirmemesi ile ön plana çıkıyor.