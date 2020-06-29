Silverline Ankastre, proje pazarında bir milyon ürüne ulaştı

29 Haziran 2020

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Isparta, Erzurum gibi inşaat sektörünün atağa geçtiği şehirlerde önemli konut projeleri ile işbirliği gerçekleştiren Silverline, son olarak Sur Yapı Antalya, Kiler GYO İstanbul, Gamador Bulvar Ankara ve İzmit Forum Anatolia projelerinde yerini aldı. Şirket, proje pazarına girdiği 2010 yılından bu yana yaklaşık 10 bin projede, 400 bin konutta, bir milyon ürünle tüketicisi ile buluştu. Büyük şehirlerde kentsel dönüşüm projeleri ile büyüme hedefleyen Silverline, 2025 yılına kadar adet bazlı yüzde 10 büyüme hedefliyor.

Silverline iç pazar cirosunun yüzde 20’sini konut proje pazarından elde ediyor. Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, “Özellikle nitelikli konutlara ilginin artması ile Anadolu şehirlerinde konut üretiminde farklılıklar oluşmaya başladı. Daha lüks, yaşama konfor katan projelere ilgi artıyor. Anadolu şehirlerinde pazar bu yaklaşımla henüz yeni ivme kazanmaya başladı. Yerelde güçlü iş ortaklarımız ve markaya olan güven ile iddialı bir büyüme hedefliyoruz. Ekonominin durma noktasına geldiği pandemi sürecinde 10 projede yaklaşık 9.341 dairede 40 bin ürünle sektörde başarılı bir süreç geçirdik. Silverline olarak, toplam ankastre pazarının yüzde 25’ini domine eden proje pazarında yüzde 16’lık pazar payına sahibiz” dedi.

Proje pazarı büyümeyi sürdürecek

Mustafa Laçin, “Proje pazarına girdiğimiz yıldan bu yana birçok önemli projede tercih edilen marka olduk. Bu başarıda satış sonrası hizmetlerimiz, tüketici odaklı yaklaşımımız ve proje yatırımcılarına na sunduğumuz eksiksiz hizmet ve avantajların büyük etkisi oldu. İnşaat at sektörünün ekonomi üzerindeki lokomotif etkisi ve genç ülke nüfusu ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle proje pazarı büyümeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.