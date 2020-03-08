Silverline CEO'su Laçin: Kadını sadece istihdam etmek yetmez

08 Mart 2020

Ankastre pazarının önemli markalarından Silverline, yarattığı kadın istihdamı ile takdir toplayan şirketlerden biri... Merzifon’da 103 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada, en zorlu üretim süreçlerine kadın eli değiyor. “Merzifon’da yarattığımız istihdamı kadın çalışan sayısını artırarak farklı bir platforma taşıyoruz” diyen Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, İşkur ile projeler geliştirerek, son 5 yılda kadın çalışan sayısını yüzde 300’den fazla artırdıklarını bildirdi. Fabrika ve yönetim kadroları dahil yaklaşık 340 kadının istihdam edildiği Silverline’da toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 20’si kadınlardan oluşuyor.

Sadece kadın istihdamını artırmanın yeterli olmayacağını vurgulayan Mustafa Laçin “Kadının toplumda üstlendiği farklı bir takım roller var. Biz bu rolleri de göz önünde bulundurarak kadınların çalışma hayatları içinde mental olarak da rahat etmelerini sağlıyoruz. Uygun çalışma koşullarını oluşturuyoruz. Çocukların bölgenin en iyi kreşlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlıyor, kadınlar günü, anneler günü gibi özel günlerde etkinlikler düzenleyerek kadın çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik projeler geliştiriyor. Belirli periyotlarda özellikle kadın çalışanların sağlıklarına yönelik Türkiye’nin önde gelen hastaneleri ile anlaşma yaparak seminerler düzenliyoruz” dedi.