Silverline eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeye devam ediyor

“Eğitimde fırsat eşitliği” yaklaşımıyla çocukların hayallerine ve geleceğine ışık olmayı hedefleyen Silverline, Kurban Bayramı’nda 71 çocuğun eğitimine destek oldu. Darüşşafaka Cemiyeti’nin destekçisi olarak bugüne kadar yüzlerce çocuğa ulaşmayı başaran marka, bayram özelinde gerçekleştirdiği eğitim desteğine bu sefer iş ortaklarını da dahil etti. Türkiye genelindeki 71 Silverline Shop sahibi iş ortağı adına Darüşşafakaya’ya bağışta bulunan Silverline, önümüzdeki dönemde de desteklerini sürdürerek binlerce çocuğun eğitim hayatına katkı sağlamayı hedefliyor.

Silverline 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 100. yılında “100.yılda 100 Umut” sloganıyla başlattığı eğitim desteğini geleneksel hale getirdi ve bu yıl da 23 Nisan’da 100 çocuğa “Uzaktan Eğitim Kiti” ile destek oldu. Marka Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan ve babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklara kaliteli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka’ya Kurban Bayramı özelinde bağışta bulunarak, çocukların hayallerine ortak oldu. 71 Silverline Shop sahibi iş ortağı bağışta bulunan Silverline; eğitimde fırsat eşitliliğine dikkat çekerken, çocukların daha iyi bir geleceğe kavuşmalarına da destek oluyor.

Çocuklarımıza umut, geleceğe ışık olmaya devam edeceğiz...



Aydınlık bir gelecek için eğitimin şart olduğunu belirten Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, “Ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyan çocuklarımızın kaliteli eğitim görmesini sağlamak ve onların hayallerine ortak olmak için sürdürdüğümüz eğitime destek projelerimize bu yıl bir yenisini daha ekledik. Kurban Bayramı hediyesi olarak iş ortaklarımız adına Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışta bulunarak 71 çocuğumuza umut olduk. Böylesi değerli bir projede bayilerimizle birlikte yer almak ve onların vesilesiyle çocuklarımızın geleceğine dokunabilmek bizim için son derece kıymetli... Eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik hayata geçirdiğimiz destek projelerimize önümüzdeki dönemlerle de devam ederek, maddi durumu yetersiz çocukların nitelikli eğitim alabilmesi için faaliyet gösteren kurumlara destek olmayı sürdüreceğiz.” dedi.