Silverline Endüstri’den 977 milyon lira ciro

Ankastre pazarında faaliyet gösteren Silverline Endüstri, ‘2021 Yıllık Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Şirketin finansal tablosunun da yer aldığı rapora göre, Silverline Endüstri’nin 2021 yılında net cirosu 2020’ye göre yüzde 74,9 artarak 977,4 milyon TL’ye ulaştı.

2020’e göre havalandırma ve pişirici olmak üzere tüm ürün grupları satışında artış kaydeden Silverline’ın toplam yatırım tutarı 2021 yılı sonu itibarıyla 36 milyon 274 bin 594 TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu yatırımın önemli bir kısmını üretimde verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması, modernizasyon ve yenilemeye yönelik gerçekleştiren şirketin öncelikleri arasında ise yeni ürün tasarımları, ürün geliştirme çalışmaları, çevre dostu üretim ve ürünler, enerji verimliliği yüksek ürünler, verimlilik artışı ve maliyet iyileştirme çalışmaları yer alıyor.

268 ton atığı geri dönüştürdü

2019 ve 2020 yıllarına ait ‘Sürdürülebilirlik Raporu’na da yer verilen rapora göre Silverline, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde enerji tasarrufuna yönelik hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla toplam 268 ton atığı geri dönüştürerek katma değer oluşturdu.

Metal hammadde geri dönüşümünden 201 bin kilogram hammadde tasarrufu, cam hammadde geri dönüşümünden ise 9 bin 750 litre petrol tasarrufu sağlayan Silverline, atık geri kazanımları sayesinde 17 bin 634 kg sera gazı oluşumu engelleyerek 196 bin 159 kWh enerji kazanımı sağladı. Ayrıca 113 bin 714 kg CO2 salımını engelleyen ve 515 metreküp atık depolama alanından tasarruf sağlayan Silverline, söz konusu çalışmalarıyla 261 adet ağacın kesilmesinin önüne geçti.

Cironun yüzde 3’ü kadar Ar-Ge yatırımı yapıyor

Yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını hızlandıran Silverline, ‘Ar-Ge 250 Türkiye Araştırması’nda en çok ‘Ar-ge Harcamaları Yapan Şirketler’ sıralamasında 2020’ye göre 44 basmak birden yükselerek 126’ncı sıraya yerleşti. Ar-Ge merkezine yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Silverline Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, “Çevre dostu teknolojilerin ürünlerimize adaptasyonu sağlamak ve bugünün hayatını kolaylaştıran ürünlerini geleceğe uyumlu hale getirmek için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla çözümler üretiyoruz. Her yıl toplam ciromuzun ortalama yüzde 3’üne yakın oranda Ar-Ge’ye yatırım yapıyoruz. Hedef pazarlardaki trendleri, tüketici alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz ve bu doğrultuda Ar-Ge yatırımlarımıza yön veriyoruz.” dedi.