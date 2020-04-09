Silverline, sağlık çalışanına koruyucu siperlik üretiyor

09 Nisan 2020

Silverline Ankastre, ilk etapta destek için Amasya Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy Eğitim ve Araştırma hastanelerine N95 maske ve tulum gönderdi. Şimdi ise üretimine başladığı yüz siperliklerini çevre hastanelerden başlayarak ihtiyaç duyan hastanelere gönderiyor. Günde yaklaşık 500 adet yüz siperliği üreten marka, sürecin sonuna kadar üretime devam edecek.

Tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini ve kısa zamanda toparlanma dilediklerini belirten Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin “Ülke olarak bu zor günleri birlik, beraberlik içinde atlatacağız. Biz de fabrika ve ofislerimizde tüm önlemleri aldık. 30 Mart- 5 Nisan arasında üretime ara verdik. Sadece dönüşümlü olarak bu sürece destek olmak amacıyla yüz siperliği üretimi yaptık. Şimdi ihtiyacı olan hastanelere gönderiyoruz. Herkes elinden geleni yapmalı’ dedi.

Silverline Samsun, Amasya, Merzifon, Suluova, Havza, Vezirköprü, Çorum - Osmancık ve Gümüşhacıköy Devlet Hastaneleri, Aile Hekimlikleri ve Sağlık Ocaklarına, Ankara Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çorum Hitit Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Trabzon KTÜ Araştırma Hastanesi ve Ankara Şehir Hastane’lerine ürettiği yüz siperliklerini gönderdi.

Sağlık çalışanı ve 65 yaş üstüne ücretsiz marka hizmeti

Şirket, sağlık çalışanlarının evlerinde sorun yaşamamaları için arızalanan ürünlerine ücretsiz bakım, onarım, servis önceliği ve geç vakit servis hizmeti vermeye başladı. Silverline’a ait SSH Plus, aynı zamanda 81 ilde 350 noktada, bin 200 çalışanı ve 600 aracı ile aynı zamanda 65 yaş üstü tüm yaşlılara da ücretsiz hizmet veren Silverline, acil market ihtiyaçlarını da temin ediyor.