Silverline, sektörünün ilk NFT’sini çıkardı

Ürünlerinde tasarımı odağına alan ve yenilikçi ürün yaklaşımıyla öne çıkan Silverline, tüm koleksiyonun hazırlanması için şirketleri blockchain teknolojileri ve kripto para ekonomisi ile güçlendirmeyi ve onlara yeni iş alanları açabilmeyi amaçlayan Blatform ile anlaştı. Blatform’un blokzincir ile hazırladığı NFT’lerin, sadece dijital görselden öte, gelecek için atılan önemli bir adım olduğunu düşünen Silverline, 1 yıl içinde 60’tan fazla ürününü meta veri tabanına taşımak için çalışmalara başladı.

“Gelecek için önemli bir adım attık”

Son zamanlarda popülerleşen NFT dünyasına girerek, gelecekteki dönüşüme hazır olmayı hedeflediklerini belirten Silverline Ankastre CEO’su Mustafa Laçin, teknoloji odaklı tasarımlarıyla 150'den fazla uluslararası ödül aldıklarına dikkat çekti. Aynı başarıları dijital dünyaya da taşımak için yola çıktıklarını anlatan Laçin, ilk NFT'lerini küresel olarak oluşturmak ve yönetmek için Blatform ile proje ortaklığına imza attıklarını bildirdi. İlerleyen süreçte NFT’lerin tüketicilere yönelik dijital temas ve deneyim aracına dönüşeceğine inandıklarını söyleyen Laçin, devamında şunları kaydetti: “NFT’lerin, ürün tanıtımı, pazarlanması ve satışı konularında pek çok kanalda kullanılabilecek bir yapısı var, tabii ki bunu da değerlendireceğiz. Orta vadede müşterileri tüm temas noktalarında heyecanlandıracak, onlara fayda sağlayacak teklifler sunmayı planlıyoruz. NFT koleksiyonumuzu markamıza ve temel ürüne bağlayacağımız projeler kurgulayacağız. Ama en önemlisi değerlerimizdeki inovasyon tutkusuyla her zaman gelecekte kalmayı hedefliyoruz. Yenilikler konusunda lider markalardan biri olmak, gelecekteki dönüşüme hazır olmak için bu ilk adımları atıyoruz. NFT'lerin gerçek potansiyelinin önümüzdeki birkaç yıl içinde aşamalı olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bugünden geleceğe uyum sağlamak, tüketici alışkanlıklarına gelişen teknoloji ile birlikte pozisyon almak adına bu dünyada da varlık göstermek bizim için önemli adım oldu. NFT konusunda nihai hedef kitlelerinin bugünün kripto topluluğu olmadığının farkındayız. Mevcut ve gelecekteki müşterilere bir yatırım olarak bir vizyon ortaya koyuyoruz. Amacımız marka kimliğini güçlendiren ve dijital ile fiziksel dünyaları yaklaştıran projelere odaklanmak olacak.”

Sene sonu ciro hedefi, 2 milyar TL

Üretim gücü, markalaşma yatırımları ve ihracat yapılanmasıyla 2021’de bir önceki seneye göre yüzde 56 büyüme gerçekleştiren Silverline, yılı 1 milyar 173 milyon TL ciro ile kapattı. Avrupa’nın ilk 5, dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer alan ve global pazarda güçlü bir yer edinen marka, ihracatta yaklaşık yüzde 50 büyüme ile 57 milyon dolar ciroya ulaştı. Silverline Ev Gereçleri, 2022 yılında yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme ile 2 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 20212’ araştırmasında Silverline, Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı arasında yerini aldı. 2021 yılında faaliyet gösterdiği pazarlarda güçlü pozisyonunu korumayı başaran ve 70’in üzerinde ülkede ürünlerini kullanıcılarla buluşturan marka, üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor.

2021’de ihracatta elde ettikleri yüzde 50 büyümeyle belirledikleri hedefler doğrultusunda büyük bir başarı elde ettiklerini söyleyen Laçin, “Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı arasında yerimizi alarak bu başarımızı tescillemiş olduk. Kendi markamızla faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda kalitemizin yanına teknoloji ve tasarımımızı da koyarak global pazarın güçlü bir oyuncusu olmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“İhracatta yeni pazarlara odaklanıyoruz”

Yaklaşık 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Silverline markalı ihracatta atak yapmak istiyor. Avrupa pazarında marka ve satış gücünü artırmaya yönelik atılımlar gerçekleştirirken farklı pazarlara yönelerek ihracatı güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye’nin özellikle pandemi sonrası önemli bir üretim üssü haline geldiğine dikkat çeken Laçin, şunları kaydetti: “Bu fırsatı güçlü teknolojiler, kaliteli üretim ve tasarımla buluşturan şirketler çok kısa zamanda özellikle Avrupa’da önemli bir büyüme gerçekleştirecek. Avrupa pazarlarında edindiğimiz pazar payımızı artırırken yeni pazarlara da odaklanarak özellikle ihracatı güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında ilk 6 ayda özellikle İngiltere pazarında önemli mesafeler kat ettik. Irak pazarında ise markalı satışlarımıza başladık. Bizim için önemli hedef pazarlarımızdan biri olan İspanya’ya ilk sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Avrupa pazarında Danimarka, Almanya, İtalya ve Fransa’dan sonra İspanya pazarında da kendi markamızla faaliyet göstermeye başladık. Bu iki pazar başta olmak üzere Uzak Doğu, Avustralya ve Hindistan’ın potansiyel açıdan önemi devam ediyor. Coğrafi çeşitlilik yaratarak, kriz ve maliyetleri doğru yöneterek büyümek ve yıl sonuna kadar ihracatta 55 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.”

“Tüm süreçlerde dijitalleşmeye öncülük ediyoruz”

Dijital dönüşümü üretim süreçleri, ürün grupları ve müşteriler olmak üzere 3 ayrı alanda ele aldıklarını belirten Mustafa Laçin, “Üretim süreçlerimizde robotik, yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) ve veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak gelecek odaklı ürünler üretiyoruz. Yeni teknolojilerle hataları ve kayıpları minimize etmek ve verimliliği artırmak öncelikli hedefimiz arasında yer alıyor. Otomasyon ekibimiz öncülüğünde robot teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. 2018 yılından beri nesnelerin interneti (IoT) konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. IoT’li ürünlerimizin 2023 yılında toplam üretimin yüzde 10’unu aşmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda dijital dönüşüm ile müşteri deneyimlerimizi de zenginleştiriyoruz. SAP CRM modülü ile satış ve satış sonrası süreçlerimizi dijitalleştirerek, iş akışının daha hızlı ve verimli olmasını imkan tanıyoruz. Son birkaç yılda hızla önem kazanmaya başlayan dijital platformlara yönelik aksiyonları alarak sektörde öncü olma hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.