Silverline'dan, Darüşşafaka’da eğitim gören 100 çocuğa destek

22 Nisan 2020

23 Nisan’da çocukların umutlarını güçlendirmek, hayallerini gerçekleştirmek, geleceklerini aydınlatmak için Darüşşafaka’da yatılı eğitim gören 1000’e yakın annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklardan 100'ünün eğitimine katkı sağlayan Silverline, ‘100. yılda 100 umut’ sloganı ile anlamlı bir bağış gerçekleştirdi.

Amasya Merzifon’da üretimi ve yaklaşık 1.800 kişilik istihdamı ile 70’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Silverline, her yıl 23 Nisan kutlamaları kapsamında fabrikada birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Bu yıl Covid-19 nedeni ile etkinlikleri iptal eden marka 100. yıl anısına anlamlı bir bağış gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına ‘100. yılda 100 umut’ sloganı ile 100 çocuğun gelecek hayallerine ortak oldu. Marka, Darüşşafaka’da Covid 19 nedeni ile uzaktan eğitim gören 100 çocuğun eğitim giderlerine destek oldu.





Mustafa Laçin: Bizim için en anlamlı destek



Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin ‘bizim için çok anlamlı bir destek oldu. 100 Darüşşafakalı çocuğun eğitimine katkı sağlıyoruz ve geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Eğitim bir ülkenin aydınlık geleceği, gelişimi için son derece önemli. Dönemsel bazı desteklerimiz hep vardı ancak bu yıl Darrüşşafaka’da eğitim gören çocuklara böyle bir destek sunmak çok daha anlamlı oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve milli mücadelenin en önemli adımlarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı olmuştur. Aynı günde Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir bu özel günü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dünyada çocuklara atfedilen tek bayram. Geçmişiyle gurur duyan bir millet olarak geleceğe daha aydınlık bakabilmek için Darüşşafaka gibi bu zorlu görevi kurumsallaştırmış kurumlara ve geleceğimiz çocuklara destek olmak en büyük sorumluluğumuz olmalı. Biz bu yaklaşımımız sürekli hale getireceğiz’ dedi.

Silverline, Amasya Merzifon’da 49.000 m2 kapalı, 54.000 m2 açık alan olmak üzere toplam 103.000 metrekare alanda üretim gerçekleştiriyor. Marka yaklaşık 1.800 kişilik istihdamı ile bölge ekonomisine en büyük katkı sağlayan firması. 70’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Silverline, ocak, fırın, davlumbaz, aspiratör, bulaşık makinesi, buzdolabı ve tezgah üstü teknolojik çözümleriyle ankastre sektörünün hızla büyüyen markası olarak öne çıkıyor.