Silverline'den 100 çocuğa eğitim desteği

Silverline Ankastre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Darüşşafaka'da eğitim gören 100 çocuğa destek oldu.

Silverline'nin açıklamasında, çocukların hayallerine ortak olmak, geleceklerini aydınlatmak için Darüşşafaka’da COVID-19 nedeni ile uzaktan eğitim alan 100 çocuğun eğitimine destek olduğu belirtildi. Açıklamasında eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çeken Silverline Ankastre, geçen yıl başlattığı eğitim desteğini her yıl 23 Nisan’da yineleyerek binlerce çocuğa ulaşmayı hedeflediğini aktardı.

Laçin: Binlerce çocuğa ulaşacağız

Daha iyi bir gelecek için üstümüze düşen çok görev var diyen Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Laçin, "Bu projemizi sürdürülebilir kılmak için artık her 23 Nisan’da çocuklar için umut olmaya, eğitimde fırsat eşitliği yaratan kurumlara destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız binlerce çocuğa ulaşmak. Geleceğe daha aydınlık bakabilmek için Darüşşafaka gibi bu zorlu görevi üstlenen STK’lara ve çocuklara destek olmak bizim gibi şirketlerin en büyük sorumluluğu" ifadelerini kullandı.