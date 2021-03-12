Simetrik Pro, mühendislikteki birikimini ihraç ediyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Başta otomotiv ve savunma sanayi olmak üzere, genel endüstrinin ihtiyaç duyduğu robotik sistemler, yüksek otomasyonlu üretim ve montaj hatları ile işe özel ekipmanlar ürettiklerini aktaran Simetrik Pro Tasarım ve Ar-Ge departmanı Yöneticisi Okan Yılmaz, bu alanda mühendislik ihraç eden bir firma konumuna geldiklerine işaret etti. Sanayinin ihtiyaçlarının halen yüzde 80 oranında yurtdışı kaynaklı firmalardan karşılandığına vurgu yapan Yılmaz, buna karşın son birkaç yıldır ulusal projelerin yanı sıra çok sayıda uluslararası proje tamamladıklarını kaydetti. Okan Yılmaz, “Yerli mühendislik hizmetimizi yurtdışına ihraç etmek, uluslararası firmalarda kurduğumuz sistemlerin çalışıyor olması bizler için her zaman gurur vesilesi. Ana hedefimiz Avrupa’da adından söz ettiren bir firma olmak, bu pazardaki konumumuzu sağlamlaştırmak” diye konuştu. Kompleks üretim hatlarının yanında, işe özel tekil üretim montaj projeleri yapabilme kabiliyetlerinin kendilerini rekabette öne çıkardığını vurgulayan Okan Yılmaz, özellikle robotlu ark ve spot kaynak uygulamalarında tam otomatik çalışan üretim ve montaj tesisleri çözümleriyle savunma sanayi firmalarının dikkatini çektiklerini, bu alanda da 5 yıldır ihracat yaptıklarını anlattı. Okan Yılmaz, ağırlıklı Avrupa ülkeleri için proje geliştirdiklerini, önümüzdeki yıllarda Arap yarımadasında da teknolojik çözümlerle etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Yeni proje anlaşmaları imzalandı

Geçen yıl mevcut projelere ek olarak yeni müşteriler ve yeni iş alanlarıyla iş hacmini artırdıklarını ifade eden Okan Yılmaz, “Farklı iş kollarında birçok büyük proje devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. 2021 yılının ise, geçtiğimiz yıla oranla daha iyi geçeceği öngörüsünü yapmıştık. Gerek savunma sanayi, gerekse otomotiv ve genel endüstride yeni proje anlaşmalarına imza attık. Birçok projeyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasını yaptı. Yılmaz, yazılımdan elektroniğe, malzeme biliminden, üretim teknolojilerine kadar yaşanan hızlı değişime uygun olarak yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Firmalara daha doğru ve hızlı çözümler üretebilmek adına, ürün veri yönetimi ve üretim takip sistemleri yazılımlarını sistemimize entegre ettik. Bunların yanında tasarım altyapımızı güçlendirmek için yeni tasarım ve simülasyon yazılımları, üretim altyapımızı güçlendirme adına da yeni imalat tezgahları devreye aldık” dedi.