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Simpa Tekstil, Çobanlar’da belediyenin fabrikasını kiraladı

Simpa Tekstil, Çobanlar Belediyesi tarafından yapılan tekstil fabrikasını, yıllık 186 bin TL artı KDV’ye kiraladı. Şirket, tesiste yakın zamanda üretime başlayacak.

Simpa Tekstil, Çobanlar’da belediyenin fabrikasını kiraladı
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Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde belediye tarafından yapılan tekstil fabrikası, Simpa Tekstil’e yıllık 186 bin TL artı KDV’ye kiraya verildi. Çobanlar Belediyesi salonunda gerçekleştirilen açık ihalede Simpa,186 bin liraya kadar fiyatı  yükseltti.

Başkan Ali  Altuntaş, kira işlemlerinin bitmesinden sonra  şirketin faaliyetlerine başlayacağını bildirdi. Tekstil  fabrikasının hizmete  girmesiyle  seçimlerden önce  verdikleri bir sözü daha  yerine getirdiklerini  söyleyen Altuntaş, “Yeni yatırımların ilçemize gelmesi  için gayret gösteriyoruz. Biz sadece Çobanlar’a değil, çevre belde ve köylerimize hatta çevre ilçelerimize de  de gereken yardımı yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Çobanlar Belediyesi kiralama ihale Simpa Tekstil fabrika

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