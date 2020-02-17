Simpa Tekstil, Çobanlar’da belediyenin fabrikasını kiraladı

17 Şubat 2020

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde belediye tarafından yapılan tekstil fabrikası, Simpa Tekstil’e yıllık 186 bin TL artı KDV’ye kiraya verildi. Çobanlar Belediyesi salonunda gerçekleştirilen açık ihalede Simpa,186 bin liraya kadar fiyatı yükseltti.

Başkan Ali Altuntaş, kira işlemlerinin bitmesinden sonra şirketin faaliyetlerine başlayacağını bildirdi. Tekstil fabrikasının hizmete girmesiyle seçimlerden önce verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini söyleyen Altuntaş, “Yeni yatırımların ilçemize gelmesi için gayret gösteriyoruz. Biz sadece Çobanlar’a değil, çevre belde ve köylerimize hatta çevre ilçelerimize de de gereken yardımı yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.