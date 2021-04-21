Sinerji Rulman’dan ihracat atağı

Sinerji Rulman İç ve Dış Ticaret Rulman, Lineer Sistemler, Otomasyon ve güç Aktarma Organları alanında 2019’tan tarihten itibaren hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlarında aktif faaliyetler göstererek kısa sürede sektörün önemli firmalarından biri olmuştur.

Müşterilerinin kullanacağı ürünleri verdiği teknik desteği ile müşterileri ile birebir gerçekleştirdiklerini belirten Sinerji Rulman İç ve Dış Ticaret firma kurucusu Bekir Safa Kaplan, kaynak otomasyonu, paketleme makinaları, değirmen makinaları ve daha pek çok özel makinalar ve mekanik ortamlar için rulman, lineer sistemler, mekanik güç aktarma organları, yedek parçalarını teknik destek hizmetimiz ile önemli markaların çözüm ortağı olarak çalıştıklarını söyledi.

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında dijitalleşme tüm dünyada en az 3-4 yıl ileri sararken, küresel perakende e-ticaret hacmini TurkishExporter ile değerlendiren Sinerji Rulman İç ve Dış Ticaret firması büyüme ivmesini hızlandırdı.

Başarılı İhracat stratejilerinde dijitalleşme çalışmaların ağırlık veren Sinerji Rulman İç ve Dış Ticaret firma kurucusu Bekir Safa Kaplan, "TurkishExporter sistemi ile tanışma ve çalışma fırsatımız oldu. Platforma katıldıktan kısa zaman sonra 10'dan fazla ülkeye ihracat kapılarımız açıldı ve şu an dünyanın birçok ülkesinden farklı firmalar ile görüşme halindeyiz. Açıkçası bu kadar verim alacağımızı düşünmüyorduk. TurkishExporter ekibine teşekkür ederiz.’’ dedi.