Singer’in çoğunluk hissesi Platinum Equity'e satılıyor

Singer Türkiye’nin, global pazarda bağlı bulunduğu Ares Corporation’a ait SVP Worldwide/ SVP- Singer Holdings’in çoğunluk hissesi, küresel özel sermaye şirketi Platinum Equity’e satılıyor. Yılın 3’üncü çeyreğinde tamamlanması planlanan satın alma süreci sonrasında Platinum Equity’nin SVP Worldwide’ın büyüme ivmesini üst seviyelere taşıması hedefleniyor.

3 yılda 150'den fazla ürünü piyasaya sürdü

Dünya çapında önde gelen ev tipi dikiş makinesi şirketi olarak bilinen SVP Worldwide, Singer, Husqvarna, Viking ve Pfaff markalarıyla dünyada satılan her 10 dikiş makinesinin üçünden fazlasını üretiyor. Şirket, Ares çatısı altında önemli ölçüde büyüme sağlayarak, yaklaşık 3 yıldır 150’den fazla yeni ürünü piyasaya sunarak, 700’den fazla yeni çalışan istihdam etti.

Son kullanıcı eğitimleri ve pazarlama stratejileriyle (Disney ortaklığı, Making the Cut, New York Moda Haftası) şirkete olan bağlılığı da önemli ölçüde artırdı. Ayrıca Ares, görev süresi boyunca ürün geliştirme çalışmalarına 100 milyon doların üzerinde bir kaynak ayırarak önemli endüstri ve ürün inovasyon süreçlerinin yanı sıra, büyük ölçüde pazar payı kazanımları da sağladı.