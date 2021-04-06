Sinop’ta Hacıkadı tavuğuna 1 milyon TL’lik yatırım geliyor

Müberra TAŞÇI

SİNOP - Hacıkadı Üretim, Sinop’ta nesli tükenmekte olan Gerze Hacıkadı tavuğunun üretimi için 1 milyon liralık yatırım planlıyor. Hacıkadı Üretim Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çınar, “Yıllık 150 bin civciv yetiştireceğimiz tesisin hazırlanma maliyeti yaklaşık 1 milyon TL civarında, tabii bu sadece ilk aşamada. Besi çiftliklerinin oluşturulması, Ar-Ge merkezi, kesimhane, paketleme tesisi, soğuk hava depoları ve bekleme üniteleri gibi kompleksin içinde bulunan diğer yapılarla beraber 5 milyon TL civarında ilk yatırım maliyeti bulunuyor” dedi. 5.200 metrekare arazi üzerinde 1.000 metrekare kapalı alandan oluşacak bir tesis kurarak Hacıkadı tavuğunun neslini kurtarıp Sinop’a ekonomik olarak katkı sağlayacaklarını söyleyen Çınar, “Bu tesiste 1.000 damızlık anaç ile yıllık 150 bin civciv üretip yetiştireceğiz. Ancak 60 gün kafeslerde yetişen civcivlerimizin geri kalan 100 günlük büyüme süreçlerini butik olarak besi çiftlikleri oluşturarak, doğal ortamında geçirmesini sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Hacıkadı tavuğu için coğrafi işaret başvurusu yapıldı



Hacıkadı tavuğunun toplam 160 günde yetiştiğini ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın da coğrafi işaret başvurusunu yaptığını söyleyen Çınar, “Hacıkadı tavuğunun en önemli özelliği lezzeti. Yüzyıllar önce Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezlerinden olmuş. Rengi ördek eti ile benzerlik gösteriyor. Gelişme özellikleri düşük olan Gerze tavukları üretimde kullanılmadıklarından dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya ve nesli tükenmekte olan hayvanlar içerisinde. Hacıkadı ırkının 1400’lü yıllara uzanan tarihi geçmişiyle, Fransız La Fleche ırkına göre çok daha eskiye dayanan orijininin ispatı için yapılan akademik çalışmalar devam ediyor” şeklinde konuştu. Çınar, başladıkları projeyle birlikte kırsal kesimde yaşayan insanlara da istihdam sağlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Hedefimiz turizmiyle, gastronomisiyle, üretimiyle Hacıkadı tavuğunun şehrin ekonomisine kazandırılması. Biz bu değeri yaratabilmek için ilk aşamada kalkınma ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 30 besi çiftliği kurmayı planlıyoruz. Bu besi çiftliklerinin, özellikle kırsal kesimde bulunan dezavantajlı grupları kapsayarak özellikle kadınlara ve yaşlılara yönelik olmasını hedefl iyoruz. 18 ay sürecek proje kapsamında 30 kişiye, hem yetiştiricilik için eğitimler verilecek hem de yetiştiricilik esnasında veteriner yardımıyla destek verilmesi sağlanacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak yapmış olduğumuz Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü destekli, 3 yıl sürecek proje kapsamında et veriminin La Fleche gibi 3-3,5 kg seviyesine ulaştırmak mümkün olabilecek.”