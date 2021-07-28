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Sinoz, 1 ayda 1 milyon adet güneş kremi sattı

Sinoz Kozmetik, bu yılın Temmuz ayında 1 milyon adet güneş kremi satışı gerçekleştirerek rekora imza attı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yazın başlaması ve tatil sezonun açılmasıyla birlikte Sinoz Kozmetik, Temmuz ayında 1 milyon adet güneş kremi satışı gerçekleştirdi. Sinoz Kozmetik’in Ar-Ge bölümüne göre, söz konusu başarıda Sinoz’un leke karşıtı bir güneş kremi geliştirmiş olması etkili oldu.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada, “Sinoz’un leke karşıtı güneş kremi hem kullanıcıyı güneşin olumsuz etkilerinden koruyor, hem leke oluşumunu engelliyor hem de vücuttaki mevcut lekelerin onarılmasına yardımcı oluyor. Sinoz sadece satışlardan değil, kullanıcıların ‘olumlu’ geri dönüşlerinden de çok memnun. Formülü geliştirilerek geçtiğimiz yıla göre 4 kat daha fazla satan güneş kremini kullananların hemen hepsi üründen çok memnun olduklarını dile getirdi.” İfadelerine yer verildi.