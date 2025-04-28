Sinoz Kozmetik grup şirketleri artık tek çatı altında

Atayol Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, Türkiye’nin yeni grubu Atayol Grubun bünyesindeki markaları bir araya toplayarak sektörel gücünü artırmakla kalmayıp önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda etkinliğini artırmayı planladığından bahsetti.

Yeni yapılanma ile birlikte, kozmetikten medyaya uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek olan Atayol Grup, tüm operasyonlarını tek bir merkezden yöneterek inovasyon odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yarının dünyasını şekillendirmeyi hedefliyor.