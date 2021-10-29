Sinoz Kozmetik, halka arz planlıyor

Osman KILIÇ

Türkiye’nin önde gelen kozmetik firmalarından Sinoz, halka arz ve köklü bir şirketle ortaklık planlıyor. Cirosunun pandemi sürecinde 3 kat arttığı belirtilen şirket, halka arzı daha önce planlamış fakat pandemiyle birlikte ertelemek zorunda kalmıştı. 2 yıldır halka arza hazırlandıklarını söyleyen Sinoz Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “Bu sene borsaya kote olmayı hedefliyorduk ama gecikti. Önümüzdeki mart ayı gibi halka arz olmayı hedefliyoruz” dedi. Bu süreçte ayrıca çok fazla ortaklık ve satın alma teklifleri de aldıklarını kaydeden Çörekci, “Satış görüşmelerimiz başladı. Bir firma ısrarlı ama yine satılınca bile biz söz sahibi olacağız” diye konuştu. Ortaklık kurmaya sıcak baktıkları firmanın, satışlarını 3’e katlayacağını dile getiren Çörekci, “Bu grupla ortaklığa çok yakınız. Bu firmanın dağıtım ve satış ağı çok güçlü” ifadelerini kullandı.

Zincir mağazalara satış yapacak

Sinoz Kozmetik’i 2008 yılında kurduğunu anımsatan Çörekci, “O zamandan bugüne kadar sadece internet üzerinden satış yaptık. 2019 yılında mağazalaşma konsepti belirledik. Mağazalarda satılacak ürünler de üretmeye başladık. Fakat pandemi patladıktan sonra bu işten vazgeçtik” şeklinde konuştu. Zincir kozmetik mağazalarla da görüştüklerini söyleyen Çörekci, “Birçok mağaza ile imza aşamasına geldik. Birkaç ay içinde raflarda olmayı hedefliyoruz” dedi. Konsept kozmetik mağaza açmayı da planladıklarını vurgulayan Çörekci, “Pandemi dolayısıyla süreci durdurduk ama Hollanda’da bir mağaza açma süreci içindeyiz. Geçen yıl 10 AVM ile anlaşmıştık, pandemi dolayısıyla vazgeçtik. Ama yine de mağazalaşmaya Türkiye özelinde önem veriyoruz” diye konuştu. Uzmanlık alanlarını dijital satış olduğunu aktaran Çörekci, “Rakipler dijitalleşmeye çalışırken biz zaten dijitaldik. Aslında büyük bir deneyim mağazası açıp oradan ürünlerimizi anlatmak da planlarımız arasında yer alıyor. Bu stratejiye de önem veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Hedef; ihracatta ilk 5’te yer almak

2016 yılında Amsterdam’da bir şirket kurduklarını ve burada influencer marketingi çok iyi kullandıklarını söyleyen Çörekci, “Hollanda TV ve radyolarına da reklam verdik. Bize orada Türk müşterilerimiz avantaj sağladı. Avrupa’daki müşteri portföyümüz yüzde 50’si Türk, yüzde 50’si yabancı ağırlıklı” dedi. 2021’de ihracat çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Çörekci, “Avrupa haricinde 18 ülkeye daha ihracat yapar hale geldik. Ayda 150 bin dolar ihracat yapar durumdayız. Bu rakamın arttığı da oluyor. Hollanda üzerinden bütün Avrupa’ya ihracat yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Hedeflerinin kendi kategorilerinde Türkiye’de ihracatta ilk 5’e girmek olduğunu ifade eden Çörekci, “20 milyon dolar ihracat yaparsak ilk 5’e girebiliyoruz. Bu sene 4 milyon dolar ihracat yapacağız” dedi. Çörekci, “Ciromuz 2019 yılında 25 milyon TL iken geçen sene 100 milyon TL’ye yaklaştı. Bu sene de sanıyorum 150 milyon TL ile kapatacağız” diye konuştu.