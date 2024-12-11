Sinoz Kozmetik, tüketici memnuniyetinde zirveye oturdu

27. Tüketici Ödülleri’nde “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma” ödülü Sinoz’un oldu.

Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci, ödülle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“17 yılı aşkın süredir inovatif çalışmalara imza atarak milyonlarca tüketicimizin güveniyle sektöre yön veren bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Kusursuz müşteri memnuniyetini ilke edinen Sinoz Kozmetik, tüketicilerin hayatına değer katma misyonuyla hareket ediyor. Özellikle hızlı teslimat, koşulsuz iade ve kolay ulaşılabilir çağrı merkezi gibi uygulamalarımız, bu ödüle layık görülmemizde önemli bir etken oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu ödül, tüketicilerimize karşı duyduğumuz sorumluluğu daha da arttırdı.”

Kadınların en çok güvendiği marka

Sinoz Kozmetik, geçtiğimiz yıl da Türkiye İtibar Akademisi’nin gerçekleştirdiği Kadınların Marka Tercihleri Endeksi Araştırması’nda “Kadınların En Çok Güvendiği ve Tercih Ettiği Marka” ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl kazandığı “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülü ile Sinoz Kozmetik’in tüketici mutluluğuna verdiği değer bir kez daha tescillendi.