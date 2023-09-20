Sinoz Kozmetik yurtdışında ‘sembol’ mağazalarla büyüyecek

Mehtap HALICI

Sinoz, bugün özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa kentlerinde ‘sembol’ mağazalar açıyor.

E-ticaret yaptığı dönemlerde dermokozmetik cilt bakım ürünlerinin tamamen ithal geldiğini ve Türkiye’de bu işi hakkıyla yapan firmaların çok az olduğunu söyleyen Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci, “Amacımız Türkiye’de bu işi hakkıyla yapan ve zaman içinde globalleşmeye doğru gidecek bir marka yaratmaktı. İlk mağazamızı 2020’nin başında Bayrampaşa’da açma kararı aldık. Ancak pandemi patladı ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı süreci durdurduk. Sonrasında ise Türkiye’de mağaza açmaktan vazgeçtik” dedi.

5 yılda 100 mağaza hedefi

Gelişmekte olan bir marka olduklarını ve yıllık ortalama yüzde 50-60 oranında büyüdüklerini aktaran Çörekci, global markalar arasında ilk 5’te olmayı hedeflediklerini belirtti. Mağazalaşma çalışmalarına yurtdışında devam ettiklerini ifade eden Çörekci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hollanda da ve Irak’ta toplam 4 tane mağazamız var. Bunlar bizim distribütörlerimiz aracılığıyla açtığımız mağazalar.

Berlin, Münih gibi Türklerin yoğun olduğu yerlerde mağaza açmayı planlıyoruz ama henüz karar vermiş değiliz. Çünkü orada da pandemi sonrası enflasyondan kaynaklanan ekonomik krizler söz konusu. Biraz ‘bekle-gör’ yapıyoruz.” Mağazalaşmayı biraz daha sembol olarak gördüklerine vurgu yapan Çörekci, Amsterdam’da, Irak’ta, Tokyo’da, Moskova’da, Berlin’de dünyanın belli başlı metropollerinde sembol birer mağazalarının olmasını hedeflediklerini söyledi.

Dünyanın 50’den fazla ülkesine ihracat yaptıklarını belirten Yasin Çörekci, ülke sayısını 5 yıl içerisinde 100’e, 10 yıl içinde de 170’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Çörekci, “Pür dikkatimizi iç piyasaya vermiştik. Son 4 yıldır ihracat odaklı gidiyoruz, 4 yılda 50 ülkeyi aştık. İhracat tarafında çok hızlı ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sinop’a 130 milyon TL’lik tesis yatırımı

Bu senenin başında Sinop OSB’de 5 bin metrekare alan üzerine kurulu arsayı satın aldıklarını belirten Çörekci, yatırım miktarının 130 milyon TL’yi geçeceğini söyledi. Oradan hem üretim hem de sevkiyat organizasyonlarını tüm Türkiye’ye sağlayacaklarına işaret eden Çörekci, Sinop'ta devreye alacakları fabrikayla tüm Sinoz ürünlerini kendilerinin üretmek istediklerini söyledi.

Kozmetik ihracatı 2 milyar dolara yaklaşıyor

Bugün Türkiye’nin kozmetik ihracatının 1 milyar 600 milyon dolara dayandığını belirten Çörekci, 2024 yılı sonunda da bu rakamın 2 milyar dolara doğru yaklaşacağını ifade etti.