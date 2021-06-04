Sinoz Kozmetik'te 3 yeni atama

Yaptığı girişimlerle hem kozmetik hem de e-ticaret alanda adından söz ettiren Sinoz Kozmetik, iç yapılanmaya gidiyor. Mart ayından bu yana 3 yeni atama gerçekleştiren firmanın Genel Müdür Yardımcılığına Faruk Balmumcu, İhracat Müdürü görevine Sinan Eraslan ve Lojistik departmanının başına ise Bülent Yeşilyurt getirildi.

2002 yılından bu yana büyük ölçekli global firmalarda e-ticaret Direktörü olarak görev yapan Faruk Balmumcu, Şubat ayı itibarıyla Sinoz Kozmetik'te Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Yeditepe Üniversitesi'nde Marketing alanında MBA programını tamamlayan Balmumcu, sırasıyla De-tur, Otto Group, Gittigidiyor/e-bay, Lav.com.tr, Demsa Group ve Evidea'da e-ticaret Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

İhracat müdürlüğü görevine getirilen başlayan Sinan Eraslan ise, iş hayatına 2001’de Unilever Algida da başladı. 2007’den itibaren Farmasi, Flormar, Simit Sarayı gibi şirketlerde İhracat departmanında çeşitli görevlerde bulunan Eraslan, son 10 yıldır kişisel bakım ve renkli kozmetik alanında 106 ülkede iş ortaklarıyla beraber çalıştığı markaların penetrasyon ve satışında başarılı çalışmalara imza attı.

Perakende pazarında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Bülent Yeşilyurt da iş hayatına 2000’de Carrefoursa ile başladı. Sırasıyla Intersport, Ziylan Group ve Olka Spor’da İş geliştirme ve Lojistik Planlama Müdürü olarak görev alan Yeşilyurt, Mart ayı itibarıyla Sinoz Kozmetik’e katıldı.