Sinoz'da üst düzey atama

Sinoz'da Pazarlama ve Marka Direktörlüğü görevine Ebru Bakanay getirildi. 2018 yılından bu yana kurumu farklı alanlarda temsil eden Bakanay, Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü mezunu.

Çalışma hayatına, CarrefourSA Genel Müdürlüğü Lojistik departmanında başlayan Bakanay, 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirdi. Daha sonra, Coca Cola’da Saha Satış Sorumlusu olarak görev yapan Bakanay, Destek Patent firmasında Marka Proje Yöneticisi olarak görev aldı.