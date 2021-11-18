Sinoz’dan raflarda da tüketiciyle buluşma kararı

Yerli kozmetik markası Sinoz, ürünlerini artık kişisel bakım ürünleri satan zincir marketler ve eczanelerin raflarında müşterileriyle buluşturacak. Bunun için İdeal Dağıtım Grup ile anlaşan Sinoz, böylece e-ticarette yakaladığı başarıyı sahalarda da göstermeyi planlıyor.

Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi, müşterilerden gelen yoğun talep üzerine e-ticaret dışındaki pazarlara yönelerek perakende sektöründe de tüketici ile buluşma kararı aldıklarını belirtti. Dijitaldeki başarılarını offline kanallara da taşıyacaklarının altını çizen Çörekçi, "Online kanallarda olduğu gibi raflarda da ezberleri bozmaya geliyoruz. Bizim için yeni olan bu alanda da başarılı olmak için yine ağırlıklı olarak dijitali kullanarak, şimdiye kadar hiçbir perakendecinin yapmadığını yapıp, dijitalde yaptığımız çalışmalarla tüketicilerimizin raflardaki Sinoz ürünlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlamak istiyoruz." dedi.