Sinoz‘un Pazarlama Direktörü Derya Canan Süter oldu

Derya Canan Süter, 20 yılı aşkın kariyerinde birçok lider markanın pazarlama ve iletişim fonksiyonlarında üst düzey görevler üstlendi. Süter, marka iletişim stratejilerinden dijital pazarlamaya, reklam operasyonlarından sponsorluk anlaşmalarına kadar geniş bir yelpazede uzmanlaşmış bir isim olarak tanınıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Derya Canan Süter, yüksek lisans eğitimini Londra’da Westminster Üniversitesi’nde Pazarlama ve Medya Yönetimi üzerine onur derecesiyle tamamladı. Kariyerine Procter & Gamble’de başlayan Derya Canan Süter, 2007-2011 yılları arasında Avea’da pazarlama ve iletişim pozisyonlarında çalışmış olup 2012 yılından bu yana Turkuvaz Medya Grubu başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında pazarlama ve iletişim ekiplerine liderlik etti.

Ekim 2024 itibarıyla Sinoz Kozmetik ailesine Pazarlama Direktörü olarak katılan Derya Canan Süter, yeni görevinde şirketin tüm pazarlama süreçlerinden sorumlu olarak Sinoz’un büyüme hedeflerine katkı sağlayacak olup özellikle marka iletişimi ve yenilikçi pazarlama stratejilerindeki uzmanlığı ile Sinoz’un hem ulusal hem uluslararası pazardaki konumunu daha da güçlendirecek.