Sinoz'un Watsons mağazalarında satışı başladı
Uzun yıllardır tüketiciye e-ticaret üzerinden ulaşan Türkiye’nin yerli kozmetik markası Sinoz, artık Watsons mağazalarıyla da müşteriyle buluşmaya başladı.
Türkiye’nin yerli kozmetik üretici Sinoz, Watsons mağazalarında da tüketiciyle buluşmaya başladı. 13 yıldır e-ticaret üzerinden tüketiciye ulaşan Sinoz’un ürünleri artık tüm Watsons mağazalarında, watsons.com.tr'lerde ve watsons mobil uygulamalarda satışa sunulmaya başlandı.
E-ticarette yakaladığı başarıyı, satış ağını genişleterek sahalara taşıdıklarını belirten Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi, müşterilerden gelen yoğun talep üzerine e-ticaret dışındaki pazarlara yönelerek perakende sektöründe de tüketici ile buluşma kararı aldıklarını belirtti.