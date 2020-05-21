Sipariş iptali yaşamayan Vestel hijyen ürünleriyle öne çıkacak

21 Mayıs 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Bu yıla ihracatta yoğun tempoyla başlayan Vestel, salgında hızlı aksiyonlar alarak satışlardaki düşüşü sınırlı tutmayı başardı. İhracatta sipariş ve satış iptalleri yaşamayan Vestel, salgının bir numaralı gündemi hijyen alanında inovatif ürünleriyle öne çıkmayı planlıyor. Şirket, önümüzdeki süreçte geliştirdiği gün ışığı teknolojisine sahip ürünler sunmaya devam edecek.

Yılın ilk çeyreğini çok iyi geçirdiklerini ifade eden Vestel CEO’su Turan Erdoğan, özellikle beyaz eşya satışındaki yüzde 10’luk artış ve Avrupa dışı pazarlardaki yüzde 30’luk büyümeyle hedeflerinin önemli kısmını kısa sürede tamamladıklarını kaydetti. Erdoğan, “Hastalık Çin’den yayılırken, biz sınırların kapatıldığını düşünerek ve her türlü senaryoya hazırlıklı olarak kriz planlarımızı yaptık. Manisa’daki üretim üssümüz etrafında yarattığımız ekosistem sayesinde tedarik sorunlarını minimuma indirmeyi başardık” dedi. İlk çeyrekteki hızlarının pandemi etkisiyle ikinci çeyrekte yerini düşüşe bıraktığını dile getiren Erdoğan, “Ana ihracat pazarımızda bulunan Avrupa salgından fazlasıyla etkilendi. Bu etkilerin yansımalarını yılın ikinci yarısında daha iyi analiz edebileceğiz. Lojistik yavaşlamalardan kaynaklı yurtdışı operasyonlarımız azaldı. Ancak sipariş ve satış iptalleri yaşanmadı. Gönderimlerimize peyder pey devam ediyoruz. Süreci, uzun yıllara dayanan ihracat kültürümüz ve güven ilişkilerimiz sayesinde iş ortaklarımızla dayanışma ruhu içinde geçiriyoruz” diye konuştu. Avrupa kupası ve olimpiyatların 2021’e ertelenmesinin önümüzdeki yıl için fırsatlar yaratacağını öngördüklerini kaydeden Erdoğan, “Bu noktada artan işsizliğin talebe etkisi, 2020 son çeyreğinde pandeminin ikinci bir dalga yaratması ve aşı/ilaç çalışmaları belirleyici olacak” dedi.

“Küçülmeyi normalize ettik”

İlk etapta ileriye dönük kaygısı olan tüketicinin zaruri olmayan harcamalarını ertelediğini belirten Erdoğan, “Martta markalı satışlarda geçen yıla göre yüzde 25’e varan küçülmeler görüldü. Ancak, aldığımız hızlı kararlar ile farklı kitlelere yönelik projelerimizle, online kanala özel aksiyonlarımız ve tamamen tüketici yararına odaklı yaklaşımımızla yaşanan küçülmeyi Nisan ayı sonuna doğru normalize etmeyi başardık” diye konuştu.

Salgında tüketicilerin küçük ev aletlerine yöneldiğini gözlemlediklerini ifade eden Erdoğan, “Mix&- Go Blender ve Vestel Ziyafet Pişirici gibi ürünlerimizin yanı sıra evden çalışmanın artmasıyla kahve makinalarının satışı da arttı. Büyük boy buzdolabı ve dondurucu ürünlerimize de ilgi arttı” dedi. Erdoğan, insanların pandemi sonrası bir süre daha evde üretmeyi ve tüketmeyi sürdüreceğini ifade ederek, “Online kanallarda güçlü olan, tüketicisine iyi bir deneyim sunan markalar bu süreçten tüketicileri ile bağ kurarak çıktı. Biz 24 saatte hijyenik teslimatla bu süreçte tüketicilerle bağımızı güçlendirdik. Online kanallarımız orta vadede daha çok deneyim sunan, tüketiciyi daha çok besleyen bir çözüm ortağı olmaya devam edecek” diye konuştu.

”Sağlıklı yaşam kalıcı olacak”

Salgın sonrası sağlıklı yaşam beklentisinin kalıcı olacağını, hijyen ürünlerinin daha fazla öne çıkacağını ifade eden Erdoğan, şunları anlattı: “Beyaz eşya ürün gamımızı için geliştirdiğimiz gün ışığı teknolojisinin tüketicinin bu ihtiyacını karşılayacak. Bu teknoloji, buzdolabındaki havayı temizliyor ve hava kalitesini artırıyor. Bu sayede her türlü gıda daha uzun süre taze ve doğal bir şekilde korunuyor. Bu teknoloji bulaşık makinesinde ise yaydığı doğal ışık ile zararlı oluşumları engelliyor, ekstra hijyen sağlıyor. Çamaşırlara özel ışık vererek ekstra hijyenik yıkama gerçekleştiriyor. Kazan hijyeni de sağlanıyor. UV-C özellikli çamaşır makineleri, UVON, ION ve UV-C teknolojili bulaşık makineleri, yine UV özellikli klimalar, bakteri ve virüs önleyici fonksiyona sahip termosifonlar ve hava temizleme cihazları gibi ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz.”

'Motivasyonumuz olumsuz etkilenmedi'



Sağlığın herşeyden kıymetli olduğunu bir kez daha anladıkları bir dönemden geçildiğini kaydeden Erdoğan, çalışan sağlığını ve mutluluğu odaklayınca verimlilik ve motivasyonlarının olumsuz etkilenmediğini ifade etti. Erdoğan, bu dönemde birçok yaratıcı proje ürettilerini, gerek müşteri hizmetleri gerekse marka taraflarında çok hızlı adımlar attıklarını ifade ederek, “Tüm bunların, 17 bin kişiden oluşan ailemizin kendilerini güvende hissedip, işe odaklanmaları sayesinde olduğunu düşünüyorum” dedi.



'Dijitalde iyi olduğumuzu gördük'



Çevik yönetim ve karar alma özellikleri ve çalışanlarının gayretleriyle süreci minimum hasarla atlatacaklarına inandıklarını ifade eden Erdoğan, “Tedarik ağımızın esnek ve çeşitliliği ile ana faaliyetlerimiz zarar görmeden süreci başarıyla yönetiyoruz. Müşterilerimizin taleplerine ise lojistik kısıtlamalara rağmen alternatif çözümlerle cevap vererek siparişlerini ulaştırıyoruz. Son yıllarda tedarik çeşitliliği, e-ticaret, güçlü ve esnek üretim, mükemmel müşteri deneyimi gibi kavramlar konuşulurken Vestel olarak salgın sürecinde bu konularda çoktan başarılı noktalara geldiğimizi gördük” ifadelerini kullandı.



ÜRETİM DEVAM EDİYOR



Vestel CEO’su Turan Erdoğan, lojistik akışın durması nedeniyle Avrupa’ya gönderim yapamadığı dönemde hem Vestel Beyaz Eşya hem de Vestel Elektronik’te 1 hafta süreyle üretimi durdurduklarını ve şu anda gerekli tüm önlemleri alarak üretime devam ettiklerini kaydetti