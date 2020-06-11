Sipariş patlaması yatırımı öne aldırdı

11 Haziran 2020

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

COVID-19 salgını sonrasında başlayan normalleşme sürecinde sanayi şirketlerinden de iyi haberler geliyor. Türkiye’nin önemli sanayi gruplarından Erdemoğlu Holding, iki ana işkolu olan petrokimya ve halı alanında globalde ciddi sipariş almaya başladı.

Dünyanın en büyük entegre halı üreticisi konumunda olan grubun Gaziantep merkezli şirketi Dinarsu ve Merinos, tüm Nisan ayını kapalı geçirmişti. Dinarsu ve Merinos’ta ihracat pazarlarından mayıs ayı ile birlikte adeta sipariş patlaması başladı. 120 dev makine ile gerçekleşen üretimde yüzde 100’e yakın kapasiteye ulaşılırken, şirket 30 yeni makine yatırımına soyundu. Walmart, Home Depot gibi devlere satış gerçekleştiren halı grubunun yeni yatırımlarının tutarı 40 milyon Euro civarında olacak. Halı grubunda ayrıca duvardan duvara halı alanında da sıfırdan yeni tesis kurulacak. Gaziantep’te Dinarsu fabrikasının hemen karşısında 170 dönüm arazi satın alan Erdemoğlu, ileriye yönelik düşünülen yatırımı 6 ay erkene çekti. Yeni yatırımın tutarının da 100 milyon doları bulacağı ifade ediliyor.

Erdemoğlu Holding bünyesindeki Dinarsu ve Merinos şirketleri yönetim kurulu üyesi Mehmet Erdemoğlu ‘Şirketlerimiz ABD ve Avrupa’dan rekor seviyede sipariş aldı. %100 kapasiteye ulaştık. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Erdemoğlu, halı alanında dünyanın en yüksek kapasitesine sahip olduklarını söyleyerek, “Duvardan duvara yatırımlarımızı öne aldık. 3 ay ertelenen siparişler, olanca hızı ile iş gündemimize düşüyor” dedi.

10 bin kişinin çalıştığı Erdemoğlu Holding’in halı grubunda halihazırda 4 bin kişi istihdam ediliyor. Yeni yatırımlarla birlikte halı grubuna bin yeni istihdam yaratılacak.

Halı pazarındaki payı %7'ye çıkıyor



Dünyanın en büyük makine halısı üreticisi Erdemoğlu Holding, yüzde 5 olan payını 2021 sonuna dek %7’ye çıkaracak. 2020’yi halı grubunda yüzde 20 büyüme ile kapatmayı öngören Merinos ve Dinarsu, halı üretiminin % 85’inden fazlasını ihraç ediyor. Merinos ve Dinarsu, Avrupa’ya yapılan toplam halı ihracatının %22’sini karşılıyor. Amerika’ya toplam ihracatın %16’sını, Asya ve Ortadoğu’ya satışların %8’ini tek başına gerçekleştiriyor. Almanya’da satılan her 4 halıdan 1’i Merinos tarafından üretiliyor.

SASA Polyester de ihracatını artıracak





Adana merkezli SASA, polyester, elyaf, filament, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden. Salgında sağlık, hijyen ve tıbbi ambalajın en önemli tedarikcisi oldu. Avrupa’dan önemli siparişler almaya başladı. Özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa pazarında mayıs ayı ile birlikte başlayan ihracat haziranda ivmesini artırarak devam ediyor. Geçen ayın ikinci yarısından itibaren Avrupa’nın pek çok ülkesinden başlayan talep özellikle cips ve elyaf ürünlerine odaklandı. Otomotiv, tekstil, sağlık ve hijyene yönelik gerçekleşen SASA Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mehmet Şeker, "SASA'da ihracatın cirodaki payı yüzde 30’dan yüzde 35-40 oranına çıkaracağız" dedi. SASA’nın özellikle Avrupa'da Çin’den doğan boşluğu doldurması bekleniyor.