'Sipariş'le yatırım çekti

01 Şubat 2018

Start-up Üniversitesi gibi çalışan ve yatırımcı ile iş fikirlerini buluşturmayı amaçlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bünyesinde üretilen projeler yatırımcı çekmeye devam ediyor. Önceki hafta temizlikdevi.com projesi 3 milyon lira değerleme üzerinden yatırımcı çekerken, bu hafta da Restroid Sipariş ve Otomasyon Sistemleri’ne yatırım geldi.

ENTREN (Entrepreneurship Expert Network) Kurucu Başkanı ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı girişimci işadamı Erdem Dereli 2.5 milyon TL değerleme üzerinden Restroid’e yatırım yaptı. Taraflar düzenlenen bir törenle işbirliklerini imza altına aldılar.

Restroid, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) iştiraki olan ve faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM bünyesinde geliştirilen ilk ve tek yerli ve milli, kapalı sistem restoran otomasyonu.

Yeni nesil yazarkasalar ile tam entegre çalışan sistem, Mali Onaylı Otomasyon sistemi olmanın yanında halihazırda kullanılan sistemlerle karşılaştırıldığında sistem donmaları, hesap hataları, yavaşlama ve ısınma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Sağlam iletişim altyapısı sayesinde bağlantı kopması sorunları yaşamanızı engelliyor. Linux altyapısına sahip olduğu için virüs korumasına ihtiyacı yok, bu nedenle de daha güvenilir bir sistemle çalışma fırsatı sunuyor.

7/24 destek sağlıyor

Sistem daha güvenilir olmasının yanında her platformda sipariş alma kolaylığı sağlayarak satışların artması ve daha az personelle daha çok iş yapılmasına yardımcı oluyor. Rakiplerine kıyasla dahahızlı/güvenilir bir sistem olma özelliği taşıyor ve müşterilerine 7/24 destek sağlıyor.

Sistemin kurucusu Yasin Asal yatırım alınması nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, “Vizyon olarak hem ülkemizde pazarlanan yabancı menşeili restoran otomasyonlarının ülke dışına çıkardığı yerli sermayenin önüne geçmeyi hem de ihracat yaparak uluslararası pazarlarda önemli bir yer edinmeyi ve milli sermayeye destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yatırımcı Erdem Dereli de “Restroid’in, geliştirdiği teknolojiyle rakiplerine göre tüm özelliklerde bariz bir üstünlüğü olduğunu ve sağladığı ek uygulamalarla, işletme sahiplerini mutlu ederken, müşteriye sunulan hizmet kalitesini de yükselttiğini bir süredir gözlemliyorduk. Ülkemizde geliştirilen bir teknoloji olması sebebiyle hem iç pazarda bu teknolojiye ihtiyacı olan işletmelerin talebine cevap vermeyi hem de global pazarda bir teknoloji markası olarak ülkemizin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı düşündük. Geleceğin ekonomisinde söz sahibi olabilmek için geleceğin teknolojilerine yatırım yapmanın doğru bir karar olacağını düşünüyoruz. Restroid, Avrupa ve Ortadoğu pazarlarından gelen talepler çerçevesinde yurtdışı açılımını gerçekleştirirken, 2018 yılı içerisinde Ar-Ge çalışmalarına da devam ederek birçok yenilikçi ürün geliştirmeye devam edecektir” dedi.

“Al fikrini gel, fikrin iş yapsın”

“Al fikrini gel, fikrin iş yapsın” sloganı ile yola çıkan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, ekonomiye katkı sağlayabilecek fikri olanların projelerinin, Hızlandırma Kampı’nda gelişmesine destek oluyor ve yatırımcıların karşısına çıkabilecek olgunluğa ulaştırıyor. Ardından da İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bini aşkın üyesi başta olmak üzere söz konusu fikirle ilgilenebilecek olan yatırımcıları BTM Sahne’ye davet ederek, girişimcilere yatırım yapmaya yönlendiriyor.

Yaklaşık 6 ay önce faaliyetlerine başlayan BTM, şu ana kadar 92 projeyi iş fikri olarak geliştirdi.